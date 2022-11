"Δεν είναι κομψή πια" | Οι αντιδράσεις στα social media για το νέο look της Carrie στο 'And Just Like That'

Οι fans του 'And Just Like That' αντέδρασαν έντονα μετά την δημοσιοποίηση ενός νέου look της Sarah Jessica Parker από τα γυρίσματα της σειράς, με κάποιους να δηλώνουν ότι η Carrie Bradshaw δεν είναι πια το ίδιο κομψή και άλλους να υποστηρίζουν τις στιλιστικές της επιλογές.

Η 57χρονη ηθοποιός μοιράστηκε μια φωτογραφία της από τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν της σειράς του HBO που τη δείχνει να φορά ένα καρό παλτό, ένα πολύχρωμο καρύ φόρεμα, ψηλές τιρκουάζ μπότες, ένα μοβ τσαντάκι και καπέλο.

Κάποιοι περιέγραψαν το look ως 'fancy hobo” κάποιος άλλος έγραψε πως "στη νέα σειρά το στιλ της δεν είναι ίδιο με αυτό της παλιάς Carrie Bradshaw. Φέρτε πίσω το iconic στιλ της”. Όπως σχολίασαν κάποιοι, η ηλικία δεν θα έπρεπε να καθορίσει τόσο πολύ τον τρόπο που ντύνεται: "Ξέρουμε ότι ο χαρακτήρας της είναι γύρω στα 55 αλλά τα σημερινά 55 είναι σούπερ κομψά. Σας παρακαλώ να την ντύνεται όπως περιμένουν οι fans της. Τόσο καλυμμένη είναι ωραία αλλά μου λείπουν τα κοντά φορέματα της Carrie”. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε ένας άλλος fan "μισώ το πώς το Hollywood μας κάνει να νιώθουμε ότι όταν μεγαλώνουμε δεν μπορούμε να δείξουμε λίγο δέρμα. Ναι μπορούμε, όπως έκανε η Samantha στο Sex and the City”.

"Η Carrie δεν μπορεί να ντύνεται έτσι στη σειρά. Όποιος την ντύνει έχει μεγαλύτερο budget και άλλο look στο μυαλό του. Δεν μου αρέσει”, έγραψε ένας fan αναφερόμενος στη νέα στιλίστρια της σειράς. Η Patricia Field δεν συνεργάζεται με το 'And Just Like That' αφού μετά το 'Sex and the City' ξεκίνησε τη συνεργασία της με το 'Emily in Paris'. Τη θέση της έχει αναλάβει η πρώην βοηθός της και σχεδιάστρις Molly Rogers μαζί με τον Danny Santiago.