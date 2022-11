And Just Like That | Η Sarah Jessica Parker ξαναφόρεσε το iconic Vivienne Westwood νυφικό

Η Carrie Bradshaw επέστρεψε με την πιο νοσταλγική εμφάνιση από το original σόου - για την ακρίβεια από την πρώτη ταινία του franchise του Sex and the City - φορώντας το Vivienne Westwood νυφικό που επέλεξε στον ματαιωμένο γάμο της με τον Mr. Big. Η Sarah Jessica Parker φωτογραφήθηκε για δεύτερη φορά με το νυφικό- όνειρο στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του reboot, And Just Like That.

Βγαίνοντας από το διαμέρισμά της στο West Village, η πρωταγωνίστρια της σειράς φαίνεται πως ήθελε να κάνει μία αναδρομή στο παρελθόν, επιλέγοντας το μοναδικό κομμάτι. Μάλιστα, φόρεσε για ακόμη μία φορά ένα ψεύτικο πτηνό στο κεφάλι της, όπως είχε κάνει και στην πρώτη ταινία, για να παντρευτεί τον αγαπημένο της, ο οποίος τελικά δεν εμφανίστηκε στην τελετή.

