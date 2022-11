Βασιλιάς Κάρολος | Είχε χορέψει break-dance όπως έδειξε το 'The Crown' και υπάρχει και βίντεο

Μπορεί το 'The Crown' να παρουσιάζεται ως μια σειρά μυθοπλασίας πλέον που δείχνει τη ζωή της βρετανικής βασιλικής οικογένειας βασισμένη όχι απαραίτητα μόνο σε πραγματικά γεγονότα, αλλά υπάρχουν και κάποιες σκηνές που είναι πέρα και για πέρα αληθινές. Μία από αυτές είναι και η στιγμή που ο πρίγκιπας Κάρολος χορεύει break dance.

Στο επεισόδιο του πέμπτου κύκλου που μόλις έκανε πρεμιέρα 'The Way Ahead' ο Dominic West που υποδύεται τον Κάρολο ανεβαίνει στη πίστα για να χορέψει την hip hop επιτυχία του 1992 'Don't Sweat the Technique'. "Ο δημιουργός του Crown, Peter Morgan, το πήγε μακριά με αυτή τη σκηνή” αποκάλυψε σε podcast ο πρωταγωνιστής.

Η σκηνή είναι αναπαράσταση ενός βίντεο από το 1985 που δείχνει τον διάδοχο του θρόνου κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης του 'Prince's Trust' οργανισμού να χορεύει. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής "ο Κάρολος έπεσε στα γόνατα μαζί με μια ομάδα νέων από μια ομάδα ανέργων και χόρεψε break dance μαζί τους”.

Δείτε το βίντεο