Βασιλιάς Κάρολος | Γιατί οι Βρετανοί δεν τον θεωρούν "οικογενειάρχη" και γιατί αυτό είναι κακό για τη μοναρχία;

Η ιστορικός και συγγραφέας του βιβλίου 'Elizabeth and Philip: Α Story of Young Love, Marriage and Monarchy', Tessa Dunlop, έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εφημερίδα 'The Mirror' εξηγώντας τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη βασίλισσα Ελισάβετ και τον βασιλιά Κάρολο.

Η Βρετανίδα μονάρχης είχε δημιουργήσει μια μοναρχία βασισμένη στην παράδοση και τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς, έχοντας στο πλευρό της τον πρίγκιπα Φίλιππο με τον οποίο πέρασε μαζί εφτά δεκαετίες. Ήταν "η pinup οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας, ο οίκος των Windsor” είπε η ιστορικός εξηγώντας πως μετά τον γάμο τους το 1947 "μέσα σε ένα χρόνο γεννήθηκε ο πρίγκιπας Κάρολος, το αυθεντικό baby boomer, ο ερχομός του οποίου ολοκλήρωσε την οικογενειακή μοναρχία”.

Η Ελισάβετ και ο Φίλιππος έδιναν προς τα έξω, άσχετα με το τι συνέβαινε στον γάμο τους, την ιδανική εικόνα της πυρηνικής οικογένειας: "Ό,τι κι αν συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες, η Ελισάβετ και ο Φίλιππος ήταν το ιδανικό ζευγάρι σε μια κοινωνία που άλλαζε με γοργούς ρυθμούς” προσθέτοντας ότι "ήταν ένα δύσκολο παράδειγμα για να ακολουθήσουν τα παιδιά τους”.

Αντίθετα, ο Κάρολος ενώ έδωσε στους Βρετανούς το παραμύθι που ήθελαν όταν παντρεύτηκε την πριγκίπισσα Diana, τελικά χώρισε εν μέσω φημών περί απιστίας και προβλημάτων της Diana με την κατάθλιψη και τις διατροφικές διαταραχές. "Επιφανειακά ο γάμος του φαινόταν τέλειος, μια ακόμα ντροπαλή νύφη με έναν πρίγκιπα” είπε η Dunlop εξηγώντας ότι ο Κάρολος που είναι "ένα προϊόν της γενιάς του” δεν θα καταφέρει να κρατήσει μια μοναρχία βασισμένη στις οικογενειακές αξίες όπως είχε κάνει η μητέρα του.

"Οι εποχές είχαν αλλάξει. Ο γάμος του Κάρολου και της Diana τέλειωσε με μεγάλη αποτυχία. Η οικογενειακή μοναρχία διαλύθηκε” σημείωσε η ιστορικός που πιστεύει ότι παρά το γεγονός ότι ο Κάρολος παντρεύτηκε τελικά την Καμίλα Πάρκερ, οι Βρετανοί δεν τον βλέπουν ως τον τέλειο "οικογενειάρχη”. Όπως είπε χαρακτηριστικά "μπορεί ο βασιλιάς μας να βρει ένα καινούριο προϊόν τόσο ισχυρό όσο οι οικογενειακές αξίες για τη μοναρχία; Ας ελπίσουμε για χάρη του διχασμένου έθνους”.