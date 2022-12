Kirstie Alley | Ο ανεκπλήρωτος έρωτας με τον John Travolta και η μεγάλη της προσπάθεια να χάσει κιλά

Η Kirstie Alley έφυγε σε ηλικία 71 ετών μετά από μια σύντομη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, συγκλονίζοντας το Hollywood και ιδιαίτερα τους συμπρωταγωνιστές της. Ξεχωριστή σχέση είχε με τον John Travolta με τον οποίο είχε γνωριστεί στα γυρίσματα της ταινίας 'Κοίτα Ποιος Μιλάει'. Όπως είχαν παραδεχτεί και οι δύο στο παρελθόν είχε ερωτευθεί ο ένας τον άλλο αλλά ποτέ δεν είχαν προχωρήσει σε σχέση.

Το 2018, η Alley είχε πει κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη ριάλιτι εκπομπή ΄Celebrity Big Brother' ότι "τον αγαπούσα. Ακόμα τον αγαπώ. Εάν δεν ήμουν παντρεμένη θα τον είχα παντρευτεί και θα έμπαινα σε ένα αεροπλάνο επειδή έχει το δικό του αεροπλάνο” ενώ το 2013 είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της στον Howard Stern πως δεν έχει νιώσει ποτέ για κάποιον όπως για τον Travolta, τονίζοντας ότι τα αισθήματά τους ήταν αμοιβαία.

Οι δύο σταρ μπορεί να είχαν ερωτευθεί αλλά ποτέ δεν προχώρησαν σε σχέση καθώς η Alley ήταν παντρεμένη με τον Parker Stevenson, ενώ όταν χώρισαν το 1997, ο Travolta είχε παντρευτεί την Kelly Preston. "Μου πήρε χρόνια να μην βλέπω τον John με ερωτικό τρόπο” είχε πει εξηγώντας ότι "ήταν η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου”.

Σε συνέντευξή της στο podcast του Dan Wootton είχε αποκαλύψει ότι "ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει” ήταν να μην κοιμηθεί με τον ηθοποιό: "Ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έχω πάρει γιατί ήμουν τρελά ερωτευμένη μαζί του, περνούσαμε ωραία μαζί. Δεν ήταν μια σεξουαλική σχέση γιατί δεν θα ήμουν άπιστη στον άντρα μου”.Όπως είχε πει "θεωρώ αυτό που έκανα χειρότερο γιατί επέτρεψα στον εαυτό μου να τον ερωτευθώ και να παραμείνω ερωτευμένη για πολύ καιρό”.

Η Alley, μάλιστα, παραδέχτηκε ότι συνέχιζε να φλερτάρει με τον ηθοποιό και μετά τον γάμο του με την Preston ενώ κάποια στιγμή, η σύζυγός του αποφάσισε να την αντιμετωπίσει: "Η Kelly ήρθε όσο ήταν παντρεμένοι και μου είπε 'Γιατί φλερτάρεις με τον άντρα μου;' και τότε αποφάσισε ότι έπρεπε να το πάρει απόφαση ότι αυτό θα τέλειωνε”.

Η Alley υπήρξε πολύ ειλικρινής για τη σχέση που είχε με τον συμπρωταγωνιστή της όπως ήταν και για την μεγάλη προσπάθεια που έκανε μέσα στα χρόνια να χάσει τα παραπανίσια κιλά. Η ηθοποιός αποφάσισε στα 53 της μετά από 'τραγωδίες με άντρες' όπως είχε πει, να χάσει κιλά. Η σταρ έχανε και έπαιρνε τα κιλά και είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της στην Oprah πως είχε πάρει απόφαση να χάσει βάρος όταν τα media άρχισαν να σχολιάζουν την εμφάνισή της. "Ειλικρινά δεν ήξερα πόσο παχιά ήμουν”.

Η σταρ λάνσαρε τη σειρά 'Fat Actress' χρησιμοποιώντας το βάρος της ως έμπνευση για κωμωδία ενώ έγραψε και το βιβλίο 'How to Lose Your Ass and Regain Your Life'. Σε εκπομπή της Winfrey είχε πει πως "ήμουν πολύ εσωστρεφής με το σώμα μου. Όταν βλέπω τις παλιές ταινίες μου σκέφτομαι 'είχα ωραίο σώμα'. Αλλά εκείνη την εποχή δεν ένιωθα αρκετά καλή”, αποκαλύπτοντας ότι κάποια στιγμή είχε φτάσει τα 100 κιλά.

"Είχα φτάσει στο μάξιμουμ του φαγητού. Δεν μου άρεσε η εμφάνισή μου. Μπορεί να είχα περάσει καλά για να φτάσω εκεί αλλά δεν υπήρχε τίποτα θετικό στο να είμαι παχιά. Το σώμα μου ήταν πολύ αδύναμο. Ένιωθα ότι δεν μπορώ να κινηθώ”, είχε πει.

Τελικά η Alley έχασε 50 κιλά και λάνσαρε το δικό της σύστημα απώλειας βάρους. Όπως είχε πει σε συνέντευξή της "Έχω περισσότερη ενέργεια από ό,τι είχα ποτέ στη ζωή μου” ενώ όπως είχε πει για τις κριτικές που δεχόταν για το σώμα της: "Εάν κάποιος μου κάνει επίθεση για τα κιλά μου, ανθίζω σε κάποιον άλλο τομέα. Είμαι μάστερ στο να μετατρέπω τα λεμόνια σε λεμονάδα”.