Olivia Newton-John | H ζωή της σταρ του ‘Grease’ ήταν μια έμπνευση δύναμης

Η Olivia Newton-John έφυγε από τη ζωή μετά από μια μακρόχρονη πάλη με τον καρκίνο σε ηλικία 73 ετών. Ο σύζυγός της , John Easterling έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου της, αναφέροντας ότι πέθανε τη Δευτέρα το πρωί γαλήνια ενώ βρισκόταν στο ράντσο της στην Νότια Καλιφόρνια μαζί με φίλους και την οικογένειά της. "H Dame Olivia Newton-John πέθανε αυτό το πρωί στο σπίτι της στην Νότια Καλιφόρνια περιτριγυρισμένη από φίλους και την οικογένειά της. Περιμένουμε ότι όλοι θα σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή", ανέφερε η ανακοίνωση.

Getty Images

Η Newton-John είχε γεννηθεί στο Cambridge της Αγγλίας στις 26 Σεπτεμβρίου 1948. Ο πατέρας της υπήρξε βρετανός κατάσκοπος κατά τη διάρκεια του Β’Παγκοσμίου Πολέμου και η μητέρα της ήταν κόρη του Γερμανού νομπελίστα, Max Born, που είχε φύγει με την οικογένειά του από τη χώρα όταν ανέβηκαν στην εξουσία οι Nazi το 1933. Το 1954, η οικογένειά της μετακόμισε στην Αυστραλία.

Ο καρκίνος

Η Olivia είχε διαγνωστεί με καρκινό το 1992 και ξανά το 2013 αλλά τότε είχε επιλέξει να μην μιλήσει ανοιχτά. Όταν όμως το 2018 ο καρκίνος επέστρεψε, μίλησε δημόσια για την απόφασή της να το κατάπολεμήσει. Η ηθοποιός υπήρξε έμπνευση για πολλούς ανθρώπους όταν αποφάσισε να μοιραστεί την προσπάθειά της να καταπολεμήσει τον καρκίνο του μαστού. Πουλώντας memorabilia από το σετ του ‘Grease’ κατάφερε να συγκεντρώσει χρήματα και να ιδρύσει το ‘Olivia Newton-John Foundation Fund’ για την έρευνα φυτικών φαρμάκων για τον καρκίνο.

To 2019 είχε μιλήσει για την μάχη της με τον καρκίνο αλλά και τη μεγάλη αγάπη που είχε για τη ζωή. Όπως είχε πει στο CBS "Έτρωγε πολύ από τη μέρα μου και μετά από λίγο αποφάσισα ότι πρέπει να απολαμβάνω τη ζωή οπότε θα φάω ένα μπισκότο εάν το θέλω", προσθέτοντας πως "επειδή η χαρά της ζωής και η καθημερινότητα πρέπει να γίνει μέρος της διαδικασίας ανάρρωσης. Έχω διαλέξει να είμαι ευγνώμων και να νιώθω καλά για τα πράγματα γιατί η άλλη πλευρά δεν είναι και τόσο καλή". Η σταρ είχε αποκτήσει μια κόρη, την Chloe Lattanzi.

Getty Images

Η καριέρα της

Η Olivia κυκλοφόρησε το 1971 ένα τραγούδι του Bob Dylan με τίτλο ‘If Not For You’ που έφτασε στο top ten των βρετανικών charts. Η μουσική της καριέρα εκτοξεύθηκε και κατάφερε να κερδίσει τέσσερα Grammy με εφτά τραγούδια της να φτάνουν στην κορυφή των αμερικάνικων charts από το 1974 έως το 1977.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της είχε κερδίσει 10 American Music Awards, ένα Golden Globe για το Grease και 4 Grammys. To 1979 η βασίλισσα Ελισάβετ της έδωσε τον τίτλο της Dame και το 1981 απέκτησε το δικό της αστέρι στο Walk of Fame του Hollywood.

Οι κριτικοί σχολίαζαν τη μουσική της ως πολύ εμπορική με την ίδια να έχει δηλώσει σε συνέντευξή της στο περιοδικό Rolling Stone: "Με ενοχλεί όταν ο κόσμος πιστεύει ότι επειδή κάτι είναι εμπορικό, είναι κακό. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Εάν αρέσει στον κόσμο, έτσι θα έπρεπε να είναι". Το 1978 κέρδισε παγκόσμια αναγνώριση με τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία ‘Grease’ στο πλευρό του John Travolta.