10 celebrities που έχουν μιλήσει χωρίς ταμπού για το γκριζάρισμα των μαλλιών τους

Κάθε γυναίκα αντιδρά διαφορετικά στην όψη της πρώτης γκρίζας τρίχας: Άλλες την βγάζουν και κάνουν πως δεν υπήρξε ποτέ, ενώ άλλες ξεκινούν με μανία να βάφουν τα μαλλιά τους προκειμένου να καλύψουν κάθε ίχνος γήρανσης. Υπάρχει όμως και μια τρίτη επιλογή, την οποία τα τελευταία χρόνια αγαπούν πολλές celebrities: Το αγκάλιασμα του γκριζαρίσματος των μαλλιών με την υιοθέτηση ενός salt-and-pepper look.

Ό,τι και να αποφασίσετε να κάνετε, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε πως το γκριζάρισμα των μαλλιών σας δεν είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να ντρέπεστε. Αποτελεί μέρος της φυσικής εξέλιξης γήρανσης, μία αλήθεια με την οποία αργά ή γρήγορα όλες οι γυναίκες θα έρθουν αντιμέτωπες. Ιδού 7 A-listers που δεν δίστασαν να μιλήσουν για το γκριζάρισμα των μαλλιών τους:

Salma Hayek

Πέρυσι, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, η διάσημη ηθοποιός ανέβασε στο Instagram τις before και after φωτογραφίες της, δείχνοντας χωρίς δισταγμό τις γκρίζες ρίζες της, αλλά και το υπέροχο νέο hair look της. Στην πρώτη φωτογραφία η Hayek ποζάρει χωρίς ίχνος μακιγιάζ με την επιδερμίδα της να δείχνει πιο υγιής και λαμπερή από ποτέ. Στη δεύτερη φωτογραφία, οι γκρίζες ρίζες της έχουν καλυφθεί πλήρως, ενώ τα σοκολατί μαλλιά της μοιάζουν σαν να έχουν χτενιστεί στο κομμωτήριο. Από τότε, η Hayek ποζάρει αρκετά συχνά στο Instagram με "τα λευκά της σοφίας", όπως τα αποκαλεί η ίδια, δείχνοντας το πόσο ακομπλεξάριστη είναι.

Chrissy Teigen

Μπορεί τα γκρίζα μαλλιά της Chrissy Teigen να είναι περούκα, ωστόσο η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη γήρανση των μαλλιών της. "Έχω μια γκρίζα τούφα, που με κάνει να μοιάζω με ασβό και μου αρέσει πολύ. Το όνειρό μου να γίνω Cruella γίνεται πραγματικότητα!", είχε γράψει στο Twitter το 2018.

Tamera Mowry

Η Tamera Mowry υιοθέτησε το salt-and-pepper look τον περασμένο Μάρτιο, όταν δηλαδή τα κομμωτήρια έκλεισαν τις πόρτες τους. "Δεν βάφω τα μαλλιά μου κατά τη διάρκεια της κοινωνικής αποστασιοποίησης και είμαι εντάξει με αυτό!", έγραψε στο Instagram.

Eva Longoria

"Νομίζω πως δεν με έχω δει ξανά με τόσες γκρίζες τρίχες", λέει στο βίντεο που ανέβασε στην πρώτη καραντίνα η Eva Longoria. Αφού έδειξε χωρίς δισταγμό στους ακόλουθούς της τις γκρίζες ρίζες της, ανέβασε ένα IGTV, στο οποίο έδειχνε ακριβώς πώς τις καλύπτει αλλά και τι κάνει για να τις καμουφλάρει ανάμεσα στις βαφές.

Jennifer Aniston

Η πρωταγωνίστρια του The Morning Show είχε την πιο relatable αντίδραση όταν ανακάλυψε μια γκρίζα τρίχα πριν τα 40ά της γενέθλια. "Βρήκα μια πολύ μακριά γκρίζα τρίχα και κάπως τρελάθηκα", παραδέχτηκε στο The Ellen DeGeneres Show το 2009. "Δεν είναι η πρώτη μου, αλλά με σόκαρε το γεγονός ότι ήταν τόσο μακριά. Σκέφτηκα 'Αυτή είναι εδώ για καιρό. Πόσες άλλες υπάρχουν και τι σημαίνει αυτό;'. Με έκανε να κλάψω λίγο, ειλικρινά".

Tracee Ellis Ross

Ακόμα και πριν ιδρύσει το δικό της hair care brand, η Tracee Ellis Ross λάτρευε να πειραματίζεται με τα μαλλιά της ανεβάζοντας φωτογραφίες με τις "δημιουργίες" της στο Instagram, χωρίς να την απασχολεί το γεγονός ότι οι γκρίζες ρίζες της ήταν σε πρώτο πλάνο.

Gwyneth Paltrow

Η Paltrow έχει μιλήσει πολλές φορές για τη γήρανση των μαλλιών της, την οποία μάλιστα αγκαλιάζει, αφήνοντας πολλές φορές "εκτεθειμένες" τις γκρίζες τρίχες της. "Φυσικά έχω ρυτίδες και γκρίζες τρίχες", είχε πει στο People το 2016. "Αλλά ειλικρινά τις αγαπώ. Αυτή είμαι εγώ".

Jennifer Lopez

"Έχω γκρίζες τρίχες από τα 23 μου", έχει πει. "Πρέπει να βάφω τις ρίζες μου κάθε μερικές εβδομάδες", είχε πει η Lopez στο People το 2011. "Σκέφτομαι κάποια στιγμή να σταματήσω. Θα είναι κάπως συναρπαστικό! Ίσως κάποια μέρα σταματήσω να τις βάφω για δύο μήνες για να δω πώς είναι".

Shay Mitchell

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Shay Mitchell έχει εξομολογηθεί πως έχει γκρίζες τρίχες. "Σίγουρα έχω βρει τουλάχιστον πέντε γκρίζες τρίχες", είχε πει τον Δεκέμβριο του 2016. "Τις αποκαλώ τρίχες της σοφίας. Όσο περισσότερη σοφία, τόσο καλύτερα. Δεν μπορείς να αγχωθείς. Μεγαλώνω. Είμαι χαρούμενη. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό; Έχω περισσότερες εμπειρίες. Δεν με αγχώνουν γενικά. Άσε που αν δεν σου αρέσουν, μπορείς να τις βάψεις, κανένα πρόβλημα".

Charlize Theron

Μπορεί να την έχουμε γνωρίσει ως ξανθιά, ωστόσο όπως έχει αποκαλύψει στο παρελθόν η Charlize Theron τα φυσικά μαλλιά της είναι "αρκετά γκρι".