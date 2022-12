Kim Cattrall | Στο κόκκινο χαλί με το fashion αξεσουάρ που θα φορούσε και η Carrie Bradshaw

Μια εμφάνιση της Kim Cattrall είναι μερικές φορές αρκετή για να πυροδοτήσει φήμες και συζητήσεις για τα νέα της επαγγελματικά σχέδια.

Η ηθοποιός που σχολιάστηκε αρκετά για την απόφασή της να μην συμμετέχει στο σίκουελ του ‘Sex and the City’ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του ‘Emily in Paris’ με look αλά Carrie Brashaw και πόζαρε με τον Darren Star, προβληματίζοντας τους fans της για το νέο της επαγγελματικό βήμα.

Η Cattrall επέλεξε για την περίσταση ένα μαύρο military jumpsuit με κουμπιά που το είχε συνδυάσει με ένα statement Philp Treacy καπέλο που θα μπορούσε να είχε δανειστεί από τη ντουλάπα της κεντρικής ηρωίδας του ‘Sex and the City’.

Getty Images

H πόζα της με τον Darren Star που είναι δημιουργός του ‘Emily in Paris’ προκάλεσε σχόλια στα social media από fans που αναρωτήθηκαν αν η Cattrall θα συμμετέχει στη σειρά, στην οποία άλλωστε στιλίστρια είναι και η Patricia Fields με την οποία συνεργαζόταν στο ‘Sex and the City’.

Την απάντηση έδωσε στους δημοσιογράφους στο red carpet o ίδιος ο Star, ο οποίος είπε ότι ενώ η Kim δεν θα έχει κάποιο ρόλο στην τρίτη σεζόν "θα ήταν μια υπέροχη ιδέα. Όχι αυτή τη στιγμή αλλά θα ήταν ωραίο να το δούμε να συμβαίνει".