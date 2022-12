Kristen Stewart | Ο νέος της ρόλος ως πρόεδρος της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής της Berlinale 2023

Η σημαντική συνεισφορά της Kristen Stewart μέσα από εμβληματικές επιτυχίες, όπως το "Twilight", το "Spencer", αλλά το "The Chronology of Water" με το οποίο έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στις ταινίες μεγάλου μήκους, αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς και κυρίως από τις κατάλληλες προσωπικότητες του κόσμου της υποκριτικής. Η διάσημη ηθοποιός επιλέχθηκε να αναλάβει χρέη προέδρου της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου για το 2023.

Η τιμητική αυτή διάκριση στην καριέρα της έρχεται έπειτα από εκπληκτικές ερμηνείες, που καταχειροκροτήθηκαν αποσπώντας θαυμάσιες κριτικές, κατά τις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί της Berlinale. Η 32χρονη συμμετείχε για πρώτη φορά στο εν λόγω κινηματογραφικό φεστιβάλ το 2010 με την ανεξάρτητη παραγωγή "Welcome to the Rileys" δίπλα στον σκηνοθέτη Jake Scott. Έκτοτε η παρουσία της στις διεθνείς εορταστικές εκδηλώσεις του κινηματογράφου κρίνεται σχεδόν απαραίτητη.

"Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Kristen Stewart ανέλαβε αυτό το διακεκριμένο ρόλο", δήλωσαν οι διευθυντές του φεστιβάλ Mariette Rissenbeek και Carlo Chatrian. "Είναι μια από τις πιο ταλαντούχες και πολύπλευρες ηθοποιούς της γενιάς της. Από την Bella Swan μέχρι την Πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει δώσει ζωή σε αιώνιους χαρακτήρες. Νέα, λαμπερή και με μια εντυπωσιακή δουλειά πίσω της, η Kristen Stewart είναι η τέλεια γέφυρα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης" ανέφεραν μεταξύ άλλων.