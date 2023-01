H Rooney Mara θα ενσαρκώσει την θρυλική Audrey Hepburn σε νέο biopic

Τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν διαρκώς τα biopics για αγαπημένους θρύλους του παλαιού Χόλιγουντ. Έτσι τώρα, ετοιμάζονται παραγωγές για την ζωή του Gene Kelly και του Fred Astaire, ενώ μόλις αποκαλύφθηκε και η είδηση για πρότζεκτ που αφορά τη ζωή της αγαπημένης Audrey Hepburn. Με πρωταγωνίστρια την Rooney Mara, ιδανική για να αποδώσει την κομψότητα και την προσωπικότητα της Hepburn.

Σύμφωνα με το Deadline το πρότζεκτ, στο οποίο δεν έχει δοθεί ακόμη τίτλος, θα είναι παραγωγή της Apple και θα το σκηνοθετήσει ο Luca Guadagnino, που είχε κάνει ένα μικρό θαύμα με το Call Me By Your Name. Η Mara θα είναι επίσης παραγωγός της ταινίας.

Ακόμη δεν έχει γνωστή η υπόθεση αλλά φημολογείται πως η ταινία θα εστιάσει στο απόγειο της καριέρας της Hepburn, την εποχή δηλαδή που γύριζε το Breakfast at Tiffany’s και το My Fair Lady. Παράλληλα, η ταινία θα αγγίξει και την προσωπική της ζωή, ιδίως τον γάμο της με τον ηθοποιό Mel Ferrer, ο οποίος λέγεται πως ασκούσε ασφυκτικό έλεγχο στη ζωή της.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η, χωρίς να χρειάζεται να γίνει μεγάλη προσπάθεια από το μακιγιάζ. Τα σκούρα μαλλιά τους, τα εκφραστικά φρύδια και ο σωματότυπος τους μοιάζουν πολύ. Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την συνέχεια επί της οθόνης.