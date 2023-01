Η ευγενική αντίδραση της Kate Winslet στην πρώτη viral συνέντευξη της χρονιάς

Σε έναν κόσμο που κυριαρχεί η αγένεια και η κακία, εσείς επιλέξτε να είστε σαν την Kate Winslet. Εκτός από ταλαντούχα καλλιτέχνις, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απέδειξε πως η ευγένεια και η ενσυναίσθηση είναι χαρακτηριστικά που δεν πρέπει να απουσιάζουν, όσο τεράστιο κι αν είναι το celebrity status του καθενός.

Ειδικότερα, η ηθοποιός βρίσκεται εν μέσω παγκόσμιας προώθησης της νέας ταινίας του James Cameron, "Avatar: The Way of Water", όπου εμφανίστηκε στη γερμανική τηλεόραση και τον σταθμό ZDF και απέναντι στην έφηβη δημοσιογράφο, Martha. Όπως ακούγεται στο βίντεο που ήδη έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποκτώντας εκατομμύρια views, η νεαρή δημοσιογράφος παραδέχθηκε πως είναι η πρώτη της συνέντευξη.

Τότε, η ηθοποιός με την ευγένεια που τη διακρίνει, προσπάθησε να ενθαρρύνει τη μικρή Martha, ώστε να της χαρίσει την πρώτη της όμορφη στιγμή στο επάγγελμα. "Είναι η πρώτη σου φορά; Εντάξει, τότε μάντεψε τι. Όταν θα κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, θα είναι η πιο φανταστική που έγινε ποτέ. Και ξέρεις γιατί; Γιατί το αποφασίσαμε πως θα είναι. Το αποφασίσαμε τώρα, εγώ και εσύ, πως είναι μία πραγματικά φανταστική συνέντευξη. Μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις και δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Όλα θα πάνε φανταστικά. Το έχεις", είπε η ηθοποιός στη νεαρή δημοσιογράφο για να την ενθαρρύνει στην πρώτη της απόπειρα.

Στη συνέχεια η διάσημη ηθοποιός δεν είχε πρόβλημα να βγάλει και σέλφι με τη Martha, η οποία φαίνεται πως είχε μία πολύ θετική πρώτη εμπειρία. Όπως ήταν αναμενόμενο το twitter εξερράγη από σχόλια που επευφημούσαν τη Winslet, η οποία αποδείχθηκε η νικήτρια των ημερών.

