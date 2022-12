"Γινόμαστε περισσότερο γυναίκες, πιο σέξι" | Η Kate Winslet μιλάει για τη δύναμη των γυναικών μετά τα 40

Η Kate Winslet θέλει οι γυναίκες μετά τα 40 να νιώθουν πιο δυνατές και πιο σέξι, όπως είπε σε συνέντευξη πόυ έδωσε στο podcast του BBC 'Woman's Hour'. Η ηθοποιός εξήγησε πώς έμαθε η ίδια να αποδέχεται τον εαυτό της και την ομορφιά της μετά τα 40α γενέθλιά της και πλέον θέλει όλες οι γυναίκες να μπορούν να κάνουν το ίδιο.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είπε πως "είμαι 47 κι υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν κάνουν πια αυτά που θα ήθελες να κάνουν. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα, έτσι δεν είναι;” είπε προσθέτοντας πως "πιστεύω πως οι γυναίκες μπαίνουν στα 40, ειδικά μετά τα 45, και σκέφτονται πως αυτή είναι η αρχή της παρακμής και πως κάποια αρχίζουν να αλλάζουν και να ξεθωριάζουν και να πηγαίνουν σε κατευθύνσεις που δεν θέλουν να πάνε. Κι απλά αποφάσισα πως όχι”.

Η σταρ τόνισε πως οι γυναίκες μετά τα 40 πρέπει να γιορτάζουν την ηλικία τους γιατί "έχουμε γίνει περισσότερο γυναίκες, πιο δυνατές, πιο σέξι. Γινόμαστε περισσότερο ο εαυτός μας, έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για όσα σκεφτόμαστε και να μην φοβόμαστε τι σκέφτονται οι άλλοι για εμάς, να μην μας νοιάζει τόσο πως είναι η εμφάνισή μας. Πιστεύω ότι είναι εκπληκτικό. Πάμε κορίτσια, ας αποκτήσουμε τη δύναμή μας. Γιατί όχι, η ζωή είναι μικρή”.

Η Winslet μίλησε και για τον τρόπο που ο κόσμος άσκησε κριτική στην εμφάνισή της στη σειρά 'Mare of Easttown', λέγοντας πως "ποτέ δεν θα γινόταν τόσο ντόρος για την εμφάνιση ενός άντρα ηθοποιού. Όχι δεν θα γινόταν. Είχα μακιγιάζ και όταν ήρθε η στιγμή να κάνω το 'I am Ruth' που ήταν η επόμενη δουλειά μου μετά το 'Mare of Easttown' σκέφτηκα πως έχω μόνο μια επιλογή και αυτό ήταν να πάω ένα βήμα παραπέρα και να εμφανιστώ χωρίς μακιγιάζ και με μαλλιά σε κότσο όπως κάνω κάθε μέρα στη ζωή μου έτσι κι αλλιώς”.