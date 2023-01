Julianne Moore | Κάποτε της είχαν πει να προσπαθήσει να δείχνει πιο όμορφη

Η Julianne Moore μπορεί να θεωρείται μία από τις πιο γοητευτικές γυναίκες στο Hollywood και να έχει αποδείξει το ταλέντο της μέσα από τους βραβευμένους ρόλους της, όμως κάποτε δεν πίστευαν ότι είχε την εμφάνιση μιας σταρ του κινηματογράφου.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έδωσε μια συνέντευξη στην εφημερίδα 'The Times' με αφορμή την κυκλοφορία της νέας της ταινίας 'When You Finish Saving The World' αποκάλυψε ότι στις αρχές της καριέρας της κάποιος από τη βιομηχανία του θεάματος της είχε πει "πρέπει να προσπαθήσεις να δείχνεις πιο όμορφη”.

"Του είπα ότι δεν ξέρω αν μπορώ” εξηγώντας ότι 'προφανώς η δουλειά μας= έχει να κάνει με την εμφάνιση. Αλλά η ομορφιά είναι υποκειμενική”. Η σταρ, εξάλλου, όπως αποκάλυψε είχε κάποιες ανασφάλειες μεγαλώνοντας λόγω του φυσικού χρώματος των μαλλιών της.

"Τα κόκκινα μαλλιά μου με έκαναν να νιώθω ότι είμαι στο περιθώριο μεγαλώνοντας. Οι άνθρωποι με κόκκινα μαλλιά είναι μόλις το 2% του παγκόσμιου πληθυσμού. Κανείς δεν θέλει να νιώθει ότι είναι στη μειοψηφία, ειδικά τα μικρά παιδιά. Πλέον νιώθω ότι προσδιορίζομαι με τα κόκκινα μαλλιά και τις φακίδες μου. Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα κομμάτι μου που θα ήθελε να είναι μια ξανθιά με μαυρισμένη επιδερμίδα”, τόνισε η ηθοποιός.