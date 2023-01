Βασιλιάς Κάρολος | Ανακοινώθηκαν τα επίσημα σχέδια της στέψης του - Το αναλυτικό πρόγραμμα της τελετής

Περίπου τέσσερις μήνες πριν από την τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε τα σχέδια για τη διεξαγωγή και το αναλυτικό πρόγραμμα των 3ήμερων εορτασμών. Όπως είχε γίνει γνωστό, η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου, όπου θα στεφθεί και η σύζυγος του μονάρχη, Καμίλα.

Το Σάββατο 6 Μαΐου θα λάβει χώρα η τελετή, ενώ την επομένη θα πραγματοποιηθεί μία μεγάλη συναυλία στο Κάστρο του Windsor που θα προβληθεί ζωντανά από το BBC. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες το Παλάτι θα ενθαρρύνει τον λαό να λάβει μέρος σε δραστηριότητες της κοινότητας για να βοηθήσουν ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, αλλά και για να κοινωνικοποιηθούν με τους δίπλα τους.

Είναι ξεκάθαρο πως ο νέος μονάρχης επιθυμεί να παρουσιάσει το νέο πρόσωπο της μοναρχίας, την οποία ο ίδιος πρεσβεύει, που αντικατοπτρίζει περισσότερο τον λαό και τις δυσκολίες που περνάει. "Οι Α.Μ. ο βασιλιάς και η βασιλική σύζυγος ελπίζουν το σαββατοκύριακο της στέψης να παρέχει μία ευκαιρία να περάσει κανείς χρόνο και να γιορτάσει με φίλους, οικογένεια και κοινότητα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, τα βασίλεια και την Κοινοπολιτεία", ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

6 Μαΐου

Η τελετή στέψης

Η ακολουθία θα ξεκινήσει από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ και θα καταλήξει στο Αββαείο του Westminster, όπου θα λάβει χώρα η στέψη, την οποία θα πραγματοποιήσει ο αρχιεπίσκοπος του Canterbury. Η λειτουργία που θα διαρκέσει μία ώρα θα υπογραμμίσει τον σύγχρονο ρόλο του νέου μονάρχη, καθώς όπως έγινε γνωστό ο ίδιος θα στεφθεί φορώντας τη στρατιωτική του στολή και όχι την επίσημη ενδυμασία των προηγούμενων ετών. Οι καλεσμένοι που έλαβαν πρόσκληση αγγίζουν τους 2.000, που συμφωνούν με τη λιτή τελετή που επιθυμεί ο Κάρολος, αν συγκρίνουμε τον αριθμό με τους 8.000 καλεσμένους που είχε η βασίλισσα Ελισάβετ στη δική της στέψη. Παράλληλα, είχε γίνει γνωστό πως ο βασιλιάς Κάρολος επιθυμεί να υπάρχει πολυφωνία και διαφορετικότητα σε ό,τι αφορά τη θρησκεία, με αποτέλεσμα να ορκιστεί να σέβεται όλες τις θρησκείες. Στη συνέχεια, το βασιλικό ζεύγος θα επιστρέψει στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ όπου θα συναντηθεί με τα υπόλοιπα μέλη για τη μεγαλύτερη ακολουθία, όπου θα εμφανιστούν όπως είθισται στο μπαλκόνι.

7 Μαΐου

Η συναυλία

Προς τιμήν του νέου μονάρχη, θα δοθεί μία συναυλία στο Κάστρο του Windsor, η οποία θα προβληθεί ζωντανά από το BBC, όπου θα συμμετέχουν παγκόσμια μουσικά είδωλα και σύγχρονοι σταρ, τους οποίους θα συνοδεύσει μία διάσημη ορχήστρα και ένα γκρουπ χορευτών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αρκετά δωρεάν εισιτήρια θα δοθούν στο κοινό μέσω κλήρωσης, ενώ θα παρευρεθούν και αρκετοί εθελοντές από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, με τις οποίες συνεργάζεται το βασιλικό ζεύγος.

Παράλληλα, θα υπάρξει και μία χορωδία η οποία θα αποτελείται από ερασιτέχνες τραγουδιστές, μέλη των χορωδιών μεταναστών, του ιατρικού συλλόγου, γκρουπ LGBTQ+ ομάδων και κωφάλαλων. Μαζί τους θα εμφανιστεί μία virtual χορωδία, με τραγουδιστές από όλα τα κράτη της Κοινοπολιτείας.

The Coronation Big Lunch

Το Παλάτι θέλει να ενθαρρύνει τον κόσμο με αφορμή την τελετή, να συνδιαλεχθεί με ανθρώπους της κοινότητάς τους. "Από ένα φλιτζάνι τσάι με τον γείτονα σε ένα πάρτι του δρόμου, το Coronation Big Lunch θα φέρει τους εορτασμούς στη γειτονιά και είναι ένας καταπληκτικός τρόπος να μάθει ο καθένας καλύτερα την κοινότητά του", ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση.

8 Μαΐου

The Big Help Out

Με αφορμή τη δημόσια φιλανθρωπική δράση του βασιλιά Καρόλου, το Παλάτι θέλει να λανσάρει τη δράση "The Big Help Out", όπου θα ενθαρρύνει τις κοινότητες να έρθουν πιο κοντά και να βοηθήσουν εθελοντικά τις περιοχές που το έχουν ανάγκη.