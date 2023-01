Michelle Yeoh | Γράφει ιστορία ως η πρώτη Ασιάτισσα ηθοποιός με υποψηφιότητα για Όσκαρ 'Α' Γυναικείου Ρόλου'

Η Michelle Yeoh έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία 'Everything Everywhere All At Once' και έγραψε ιστορία ως η πρώτη Ασιάτισσα ηθοποιός που προτείνεται για το βραβείο στην κατηγορία 'Α' Γυναικείου ρόλου'.

Η 60χρονη σταρ έδωσε μια συνέντευξη μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, λέγοντας πως "Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι όλοι οι Ασιάτες εκεί έξω να πουν 'δες, είναι πιθανό, εάν μπορεί να το κάνει εκείνη, μπορώ να το κάνω κι εγώ'. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Είμαι πολύ συνηθισμένη. Απλά δουλεύω πολύ σκληρά. Υπάρχουν τόσες εκπληκτικές ηθοποιοί που ξέρουν ότι έχουν μια θέση στο τραπέζι. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να βρουν την ευκαιρία να αρπάξουν τη θέση”.

Η ηθοποιός που έχει καταγωγή από τη Μαλαισία θεωρείται φαβορί για το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού, είχε δηλώσει πριν ένα μήνα σε συνέντευξή της πως δεν υπήρξε ποτέ μια Ασιάτισσα ηθοποιός που να έχει προταθεί για Όσκαρ: "Νιώθω πως όλη η ασιατική κοινότητα το έχει σκεφτεί. Ήρθαν και μου είπαν 'το κάνεις όλο αυτό για εμάς'”.

Στο παρελθόν η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, όπως και άλλοι οργανισμοί που διοργανώνουν τελετές απονομής βραβείων κινηματογράφου, είχαν δεχτεί κριτική για το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνουν ηθοποιούς μειονοτήτων στις υποψηφιότητες.

Φέτος, οι Ασιάτες ηθοποιοί δέχτηκαν την αναγνώριση από την Ακαδημία αφού τόσο οι συμπρωταγωνιστές της Yeoh, Ke Huy Quan και Stephanie Hsu, δέχτηκαν υποψηιότητες όσο και ο Hong Chau για το 'The Whale'.