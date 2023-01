Βραβεία Όσκαρ 2023 | Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για την 95η τελετή απονομής

Ήρθε εκείνη η στιγμή του χρόνου που οι απανταχού διασημότητες στο Hollywood ετοιμάζονται να ραφτούν για να δρέψουν των κινηματογραφικών τους κόπων. Κοινώς, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών σήμερα, ανακοινώνει τον κατάλογο των υποψηφίων για την 95η τελετή απονομής των Όσκαρ 2023.

Αν εξαιρέσουμε το περσινό χουνέρι του Will Smith που εκτροχίασε για τα καλά την απονομή των βραβείων και αποπροσανατόλισε τους πάντες από την ουσία τους, η βιομηχανία του κινηματογράφου φαίνεται να έχει σχεδόν ανακάμψει πλήρως από τις καταστροφικές συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία ανέστειλε την παραγωγή ταινιών το 2020 και κλιμάκωσε τις κυκλοφορίες το 2021. Το 2022 ήταν μια υγιής χρονιά για το σινεμά διεθνώς. Μετά το επιτυχημένο εισπρακτικά δημιούργημα της Marvel, Spider-Man: No Way Home (άνοιγμα 1,9 δισ. δολαρίων), τόσο το Top Gun: Maverick, αλλά και το Avatar: Ο δρόμος του νερού του James Cameron έγιναν η δεύτερη και η τρίτη ταινία που ξεπέρασαν το όριο του ενός δισ. μετά την εμφάνιση της Covid-19.

Τα Όσκαρ αντιμετωπίζουν εδώ και καιρό επικρίσεις για την έλλειψη ποικιλομορφίας, καθώς σε μεγάλο βαθμό δεν εκπροσωπούν περιθωριοποιημένες φωνές και γυναίκες δημιουργούς, οπότε είναι αναπόφευκτο ότι και φέτος η απονομή των βραβείων θα βρεθεί στο στόχαστρο της κριτικής μέχρι να διορθωθούν τα κακώς κείμενα. Ας μην είμαστε όμως άδικοι, πρόοδος έχει γίνει, αφού το αγαλματίδιο για την καλύτερη σκηνοθεσίας και το 2021 και το 2022 απέσπασαν γυναίκες, ενώ πέρυσι, ο Troy Kotsur του CODA ήταν ο πρώτος κωφός ηθοποιός στην ιστορία της διοργάνωσης που κέρδισε Όσκαρ.

Η Ακαδημία ελπίζει να συνεχίσει προς αυτήν τη σωστή κατεύθυνση, μέχρι στιγμής τα φαβορί για τις περισσότερες υποψηφιότητες είναι τα Everything Everywhere All at Once των Daniel Kwan και Daniel Scheinert, The Fabelmans του Steven Spielberg, The Banshees of Inisherin του Martin McDonagh και Tár του Todd Field. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει, το αν πρόκειται να αναγνωρίσει την ποιότητα του Top Gun: Maverick.

Η 95η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theater στις 12 Μαρτίου.

Δείτε τις υποψηφιότητες αναλυτικά στο Esquire.com.gr