"Διάλεξαν μια μεγαλύτερη από εμένα" | Η Kate Hudson μιλάει για τον ρόλο που έχασε από την Nicole Kidman

Η Kate Hudson δεν κρατάει κακία στην Nicole Kidman αλλά σίγουρα δείχνει ότι είχε ενοχληθεί όταν το 2001 δεν είχε καταφέρει να πάρει ρόλο στην ταινία 'Moulin Rouge'.

Η 43χρονη σταρ αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο podcast 'You're Doing Fine...Just Keep Going' πως είχε περάσει από audition για το μιούζικαλ του Baz Luhrmann για τον ρόλο της Satine όταν ήταν 22 ετών αλλά τελικά δεν της τον είχαν δώσει αφού προτίμησαν την Kidman που τότε ήταν 34 ετών: "Μία από τις αγαπημένες μου auditions ήταν με τον Baz Luhrmann, με ενέπνευσε πάρα πολύ και ήταν πολύ διασκεδαστική”.

Όπως είπε, είχε σκεφτεί πως "ακόμα κι αν δεν πάρω αυτόν τον ρόλο -που δεν τον πήρα γιατί επέλεξαν κάποια μεγαλύτερη από εμένα- ήταν μια καταπληκτική εμπειρία που μπόρεσα να κάνω μια μικρή συνεργασία με τον Baz Luhrmann”.

Η Hudson δήλωσε ότι ήθελε πολύ τον ρόλο ενώ υπονόησε ότι η Kidman και ο Luhrmann -που είναι και οι δύο Αυστραλοί-είχαν ήδη μια συνεργασία, κάτι που βοήθησε στο να πάρει τελικά η ηθοποιός τον ρόλο. Όπως είπε, είχε περάσει μια δύσκολη διαδικασία ακρόασης ενώ ο ρόλος "ήταν γραμμένος για μια νεαρή, 19χρονη κοπέλα”.