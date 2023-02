Kate Middleton – Πρίγκιπας William | Η επίσκεψη με τα παιδιά τους,George και Charlotte, στο σετ μεγάλης τηλεοπτικής σειράς

Ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton επισκέφτηκαν μαζί με τα δυο μεγάλα τους παιδιά, τον πρίγκιπα George και την πριγκίπισσα Charlotte, το σετ της αγαπημένης τους τηλεοπτικής σειράς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μαζί με τα παιδιά τους βρέθηκαν στα γυρίσματα του 'The Rings Of Power', του δημοφιλούς spinoff του Lord of the Rings. Η οικογένεια, χωρίς τον πρίγκιπα Louis που παρέμεινε στο σπίτι, γνώρισε από κοντά το καστ και τους συντελεστές και είδαν τα σκηνικά, αφού τα γυρίσματα πραγματοποιούνταν σε δάσος στο Ascot, μόλις 20 λεπτά από το σπίτι τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το royal ζευγάρι έχει μειώσει τις βασιλικές υποχρεώσεις του για αυτή την εβδομάδα για να περάσουν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους που αυτή την περίοδο κάνουν διακοπές πριν ξεκινήσουν και πάλι τα μαθήματά τους στο Lambrook School όπου φοιτούν.

Ο 40χρονος πρίγκιπας είναι- όπως αναφέρεται στην εφημερίδα- μεγάλος fan της σειράς για αυτό προγραμμάτισε μια ανεπίσημη επίσκεψη στο σετ: "O William είναι μεγάλος fan των ταινιών και άρπαξε την ευκαιρία. Γνώρισε τους πρωταγωνιστές και του έκαναν μια ξενάγηση στο σετ. Ο George και η Charlotte ενθουσιάστηκαν και τους άρεσε που παρακολούθησαν τα γυρίσματα”.