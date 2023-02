Ellen Barkin | Η σοκαριστική περιγραφή της για τη μισογυνική συμπεριφορά του σκηνοθέτη Harold Becker εναντίον της

H βραβευμένη με Emmy ηθοποιός Ellen Barkin αποκάλυψε σε συνέντευξή της στην HuffPost πως έχει πέσει θύμα μισογυνικής συμπεριφοράς στο Hollywood, εξηγώντας πόσο συνηθισμένο ήταν κάποτε να φέρονται με τέτοιο τρόπο στις γυναίκες ηθοποιούς.

Η 68χρονη σταρ περιέγραψε μια σοκαριστική συμπεριφορά εναντίον της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας 'Sea of Love' με τον Al Pacino και τον John Goodman. Όπως είπε ενώ γύριζε με συμπρωταγωνιστή της μια ερωτική σκηνή, ο σκηνοθέτης Harold Becker έκανε κάτι που το λιγότερο που μπορεί να χαρακτηριστεί είναι σεξιστικό. Ενώ ήταν γυμνή και φορούσε μόνο μια ειδική περούκα στα γεννητικά της όργανα, ο σκηνοθέτης την πλησίασε τράβηξε την περούκα και της είπε "γιατί το χρειάζεσαι αυτό; Κανείς δεν σε κοιτάζει”.

Η ηθοποιός τόνισε ότι το περιστατικό ήταν τόσο σοκαριστικό που ακόμα και ο συμπρωταγωνιστής της ήταν τρομοκρατημένος: "Έτσι είναι η βιομηχανία και εγώ πέρασα εύκολα, πιστέψτε με”, είπε.

Η Barkin έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές εμπορικές ταινίες, ανάμεσα στις οποίες τα "Switch”, "The Fan” και το "Another Happy Day” ενώ είχε ρόλους και σε πιο δημοφιλείς ταινίες όπως τα "Fear and Loathing in Las Vegas”, "Ocean’s Thirteen” και "Breaking News in Yuba County”. Όπως λέει αρχικά έπαιρνε ρόλους της "άσχημης συντρόφου” και μετά "μεταμορφώθηκα σε σύμβολο του σεξ πριν γίνω η κακιά μεγάλη κυρία. Έχει μια λογική, είναι το πως με αντιλαμβάνεται η αντρική ματιά”.