Bill Clinton | Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι βοηθούσε τον Harvey Weinstein να προωθήσει τις ταινίες του στα Όσκαρ

Ένα νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε για την ιστορία των βραβείων Όσκαρ με τίτλο 'Oscar Wars: A History of Hollywood in Gold, Sweat and Tears' ισχυρίζεται ότι ο Harvey Weinstein συνεργαζόταν με τον Bill Clinton για να προωθήσει τις ταινίες του ώστε να κερδίσουν υποψηφιότητες και βραβεία.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, Michael Schulman, που στηρίζει τις αποκαλύψεις του στα όσα έμαθε από έναν πρώην υπάλληλο της Miramax, ο 70χρονος παραγωγός του Hollywood ζήτησε το 1996 από τον Clinton, όσο ήταν πρόεδρος της Αμερικής, την βοήθειά του για να προωθήσει την ταινία 'Sling Blade' με τον Billy Bob Thornton.

Η ταινία είχε κερδίσει βραβείο για το σενάριο ενώ ο πρωταγωνιστής είχε λάβει και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ στην κατηγορία 'Καλύτερος Ηθοποιός'. Σύμφωνα με τον εργαζόμενο στην Miramax: "Με απωθούσε το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ξόδευε μισή ώρα για να μας μιλήσει στο τηλέφωνο” δήλωσε εξηγώντας πως "έχασα κάθε σεβασμό για εκείνον πολύ πριν το σκάνδαλο με την Monica Lewinsky γιατί έβλεπα πόση πρόσβαση έδιναν οι Clintons στον Harvey”.

O Clinton και ο Weinstein είχαν γίνει φίλοι στα τέλη της δεκαετίας του '90 μετά από διακοπές τους στο Martha's Vineyard. Η ανάμειξη του προέδρου των ΗΠΑ στα Όσκαρ δεν έγινε όμως μόνο για την ταινία του Thornton αλλά και για το 'Shakespeare in Love' στην οποία πρωταγωνιστούσε η Gwyneth Paltrow. Η Hillary Clinton είχε δώσει μια ομιλία για να ευχαριστήσει τον Weinstein πριν την πρεμιέρα της ταινίας, ενώ διαφήμιση για την ταινία είχε παρουσιαστεί και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της Lewinsky στην Barbara Walters.

Η ταινία είχε δώσει Όσκαρ 'Καλύτερης Ηθοποιού' στην Paltrow (ενώ φαβορί ήταν η Cate Blanchett για το 'Elizabeth') ενώ παραδόξως είχε κερδίσει και το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, ενώ όλοι περίμεναν ότι θα το πάρει το 'Saving Private Ryan' του Steven Spielberg.

Η σχέση του Weinstein που έχει καταδικαστεί σε 16 χρόνια φυλάκισης για βιασμό και σεξoυαλική κακοποίηση και του Clinton είχε αναφερθεί και στο δικαστήριο, όταν η μηνύτριά Jessica Mann είχε πει πως "ο Weinstein λάτρευε να λέει ότι ο Clinton είναι γείτονάς του” ενώ είχε προσθέσει πως "μιλούσε για όλα τα λεφτά που είχε συγκεντρώσει για οργανισμούς. Είχε μια ιστορία για σχεδόν τους πάντες στον κόσμος αλλά η μεγαλύτερη που είχα ακούσει ήταν για τον Bill Clinton”. Όπως είχε πει, μάλιστα, ο Weinstein βοηθούσε στην συγκέντρωση χρημάτων και για την προεκλογική εκστρατεία της Hilary Clinton: "Όταν συγκεντρώνεις τόσα πολλά χρήματα για κάποιον τόσο δυνατό άνθρωπο που μπορείς απλά να του τηλεφωνήσεις, δεν θα θέλουν να συνεργαστούν μαζί σου εάν σε υποψιάζονται για βιασμούς”.