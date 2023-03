Jamie Lee Curtis | Η συγκινητική δήλωση που έκανε για τη μητέρα της, Janet Leigh, λίγο πριν τα Όσκαρ

Η Jamie Lee Curtis και η μητέρα της, Janet Leigh, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών το 2004 είχαν περισσότερα κοινά από ό,τι θα περίμενε η 64χρονη ηθοποιός.

Η σταρ που στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι μεγαλώνοντας σε ένα σπίτι με δύο μεγάλους σταρ του Hollywood δεν περίμενε ποτέ ότι θα μπορέσει να πλησιάσει τη δική τους επιτυχία, πλέον είναι υποψήφια για Όσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία ‘Everything Everywhere All at Once’.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό People με αφορμή την υποψηφιότητά της, η σταρ είπε πως είναι υποψήφια στην ίδια κατηγορία που ήταν κάποτε και η μητέρα της: "Δεν το σκέφτηκα αυτό. Εννοώ το ήξερα, αλλά δεν πίστευα ποτέ ότι θα συμβεί. Οι γονείς μου, η φήμη τους, η δόξα τους ήταν τόσο θρυλική που ποτέ δεν ένιωθα ότι θα φτάσω κοντά σε αυτό το επίπεδο. Είναι ένας όμορφος σύνδεσμος. Είναι ένας γενεαλογικός σύνδεσμος".

Εάν η Curtis κερδίσει το Όσκαρ θα είναι το πρώτο της βραβείο από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου. Η μητέρα της ήταν υποψήφια το 1961 επίσης στην κατηγορία ‘Β΄Γυναικείου Ρόλου’ για το ‘Psycho’ του Alfred Hitchcock, αλλά δεν είχε καταφέρει να κερδίσει αφού το βραβείο είχε δοθεί στην Shirley Jones για τον ρόλο της στο Elmer Gantry’.