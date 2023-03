Oscars 2023 | Οι μεγάλες απουσίες της τελετής απονομής των βραβείων της Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογράφου

Η 95η τελετή απονομής των βραβείων Oscar δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από την λάμψη των προηγούμενων -προ-Covid- ετών και παρά το γεγονός ότι το κόκκινο χαλί άλλαξε χρώμα, οι διάσημοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στο σαμπανιζέ χαλί φορώντας εντυπωσιακές δημιουργίες.

Αυτό που παρατήρησαν πολλοί fans των Oscars ήταν πως -πέρα από κάποιες απουσίες που ήταν αναμενόμενες- πολλά διάσημα ονόματα του Hollywood που δεν συνηθίζουν να απουσιάζουν από τη μεγάλη βραδιά, επέλεξαν να μην παραβρεθούν στη φετινή τελετή απονομής.

Ο παρουσιαστής των βραβείων, Jimmy Kimmel, αναφέρθηκε σε κάποιες από τις τρανταχτές απουσίες κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη σκηνή: "Ξέρετε, ο Tom Cruise και ο James Cameron δεν ήρθαν σήμερα. Οι δύο άνθρωποι που επέμεναν να πάμε στους κινηματογράφους, δεν ήρθαν στον κινηματογράφο”, είπε αστειευόμενος. Για ποιο λόγο, όμως, κάποιοι διάσημοι δεν πήγαν στα Oscar;

Tom Cruise

Ο Tom Cruise ήταν υποψήφιος ως παραγωγός για την ταινία 'Top Gun: Maverick' και δεν συμμετείχε σε πολλά από τα events για τα Oscar – εκτός από το Luncheon για τους υποψηφίους των Oscars όπου ο Steven Spielberg του είπε ότι έσωσε το Hollywood, αναφερόμενος στην μεγάλη εμπορική επιτυχία του Top Gun. Κανείς δεν περίμενε ότι δεν θα πάει στα Oscar ενώ εκπρόσωπός του ανακοίνωσε ότι βρισκόταν στο εξωτερικό για τα γυρίσματα του 'Mission: Impossible 8'.

James Cameron

Η ταινία του James Cameron 'Avatar: The Way of Water' ήταν υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας, όμως ο σκηνοθέτης επέλεξε να μην παραβρεθεί στα Oscars για "προσωπικούς λόγους”, όπως είπε ο συμπαραγωγός του στην ταινία, Jon Landau. Σύμφωνα με τον Kimmel όμως, όπως είπε αστειευόμενος στη σκηνή των βραβείων, μπορεί η απόφαση του σκηνοθέτη να είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν πήρε υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας: "Πως η Ακαδημία δεν έδωσε υποψηφιότητα στον άνθρωπο που σκηνοθέτησε το Avatar; Τι νομίζουν, ότι είναι γυναίκα;”, είπε αναφερόμενος και στο γεγονός ότι μόνο 7 γυναίκες έχουν λάβει υποψηφιότητα στην κατηγορία Σκηνοθεσίας στην ιστορία των βραβείων, ενώ φέτος καμιά γυναίκα δεν ήταν υποψήφια σε αυτή την κατηγορία.

Glenn Close

Η Glenn Close έχει λάβει 8 φορές υποψηφιότητα για Oscar στην καριέρα της αλλά ακόμα δεν έχει βραβευτεί. Φέτος επέλεξε να μην παραβρεθεί στα βραβεία καθώς νοσεί με covid. Εάν ερχόταν θα συναντιόταν επί σκηνής με τον συμπρωταγωνιστή της στο Air Force One, Harrison Ford, για να παρουσιάσει το βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Chris Rock

Κανείς δεν γνώριζε εάν ο Chris Rock θα επέστρεφε στα Oscar μετά το περσινό σκάνδαλο, όμως οι περισσότεροι περίμεναν ότι δεν θα εμφανιστεί. Ο κωμικός που πέρυσι έκανε ένα αστείο για να μαλλιά της συζύγου του Will Smith με αποτέλεσμα ο ηθοποιός να τον χαστουκίσει επί σκηνής, αποφάσισε να μην προκαλέσει με την παρουσία του., Φυσικά, δεν έλειψαν τα αστεία για το περιστατικό ενώ ο ίδιος ο Rock παρακολούθησε τη βραδιά από το Miami, όπως φαίνεται και σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter.

Will Smith

Κανείς δεν περίμενε ότι ο Will Smith θα παραβρισκόταν στα Oscars και παρά το γεγονός ότι ο περσινός νικητής στην κατηγορία Καλύτερου Ηθοποιού παρουσιάζει το βραβείο της κατηγορίας στον φετινό νικτή, ο Smith δεν μπορούσε να βρεθεί στο Dolby Theater. H Ακαδημία έχει απαγορεύσει στον Will Smith να συμμετέχει στα βραβεία για μια δεκαετία, ενώ και ο ίδιος παραιτήθηκε από την Ακαδημία λίγες μέρες μετά το περιστατικό με το χαστούκι.