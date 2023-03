Oscars 2023 | Οι 5 στιγμές που έγραψαν ιστορία στην 95η τελετή απονομής

Κάθε τελετή απονομής των Oscars έχει στιγμές που θα θυμούνται για χρόνια οι λάτρεις του Hollywood και του κινηματογράφου, όπως το περσινό χαστούκι του Will Smith στον Chris Rock, αλλά και η selfie της Ellen DeGeneres μαζί τους A-listers της showbiz μέσα στο Dolby Theater το 2014.

Στην 95η τελετή απονομής των βραβείων της Ακαδημίας Κινηματογράφου μπορεί να highlights να μην περιλαμβάνουν αστεία σκηνικά από τα παρασκήνια ή κάποια έκπληξη στη σκηνή, όμως είχαν τεράστιο ενδιαφέρον ως προς τα βραβεία, αφού δύο καλλιτέχνες που ήταν για πρώτη φορά υποψήφιοι αναδείχτηκαν νικητές ενώ και δύο γυναίκες έγραψαν ιστορία με την βράβευσή τους στα πιο δημοφιλή κινηματογραφικά βραβεία.

Ο Ke Huy Quan κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ

Getty Images

Ο Ke Huy Quan κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ στην κατηγορία 'Best Supporting Actor' για τον ρόλο του στο 'Everything Everywhere All At Once' χωρίς να μπορέσει να κρύψει τον ενθουσιασμό του για την καταξίωση που του επιφύλασσε η Ακαδημία μετά από τόσα χρόνια καριέρας. "Λένε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στις ταινίες”, είπε στον ευχαριστήριο λόγο του, τονίζοντας πως "δεν μπορώ να πιστέψω ότι συμβαίνει σε μένα”. Ο σταρ είχε ξεκινήσει την καριέρα του όταν ήταν ακόμα παιδί σε ταινίες όπως το 'Indiana Jones', 'Goonies' και 'This, this, is the American Dream'.

Το Όσκαρ της Jamie Lee Curtis

Getty Images

Μετά από πολλούς ρόλους σε χολιγουντιανές ταινίες, η Jamie Lee Curtis κατάφερε να κερδίσει το πρώτο της Όσκαρ στην κατηγορία 'B' Γυναικείου Ρόλου΄ στην ταινία 'Τα Πάντα Όλα', στην ίδια κατηγορία στην οποία ήταν και η μητέρα της, Janet Leigh, το 1960. "Σε όλους τους ανθρώπους που έχουν στηρίξει τις genre ταινίες που έκανα όλα αυτά τα χρόνια, τους χιλιάδες ανθρώπους, μόλις κερδίσαμε ένα Όσκαρ μαζί”, είπε αναφερόμενη στο γεγονός ότι πρωταγωνιστούσε κυρίως σε ταινίες θρίλερ.

Η Ruth Carter έγινε η πρώτη Αφρο-Αμερικανή που έχει κερδίσει δύο Όσκαρ

Getty Images

Η costume designer του 'Black Panther', Ruth Carter, έγινε η πρώτη Αφρο-Αμερικανή που έχει δύο βραβεία Όσκαρ στο ενεργητικό της. Στον ευχαριστήριο λόγο της, ευχαρίστησε την Ακαδημία που αναγνώρισε "την υπέρ-ηρωίδα που είναι η μαύρη γυναίκα” ενώ αναφέρθηκε και στην μητέρα της που έχασε μόλις πριν από μία εβδομάδα σε ηλικία 101 ετών.

Ο Brendan Fraser κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ

Getty Images

Ο Brendan Fraser κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία 'The Whale', μία βράβευση πολύ σημαντική για τον ηθοποιό που είχε κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική μετά από μια λαμπρή καριέρα την δεκαετία του '90. Ο συγκινητικός ευχαριστήριος λόγος του ανέφερε τον σκηνοθέτη Darren Aronofsky αλλά και την συμπρωταγωνίστριά του Hiong Chau, λέγοντας "μόνο οι φάλαινες μπορούν να κολυμπήσουν στο βάθος που φτάνει το ταλέντο της Hong Chau.

Η Michelle Yeoh έγινε η πρώτη ηθοποιός Ασιάτισσα που κερδίζει Όσκαρ 'Α' Γυναικείου Ρόλου'

Getty Images

Η Michelle Yeoh έγραψε ιστορία ως η πρώτη Ασιάτισσα που κερδίζει Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου. Η σταρ που πρωταγωνιστεί στην ταινία 'Τα Πάντα Όλα' είπε στον ευχαριστήριο λόγο της πως αφιερώνει το βραβείο της ΄σε όλα τα μικρά αγόρια και τα κορίτσια που μοιάζουν με μένα και βλέπουν τα βραβεία σήμερα, αυτό είναι ένας φάρος ελπίδας και ευκαιριών. Είναι μια απόδειξη ότι μπορείς να στοχεύεις ψηλά και τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα”.