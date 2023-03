Kate Middleton- Πρίγκιπας William | O φωτογράφος της βασιλικής οικογένειας μοιράζεται το κόλπο για να βγάζει τέλειες φωτογραφίες με τα παιδιά τους

Ο φωτογράφος της βασιλικής οικογένειας, Arthur Edwards, ακολουθεί την βασιλική οικογένεια για πάνω από 45 χρόνια ως φωτορεπόρτερ της εφημερίδας The Sun. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο με τίτλο 'Behind The Crown: My Life Photographing the Royal Family' με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από οικογενειακές στιγμές αλλά και δημόσιες εμφανίσεις των royals.

Μιλώντας για το νέο του βιβλίο, ο 82χρονος φωτογράφος αποκάλυψε το μυστικό του για να μπορεί να βγάζει τέλειες φωτογραφίες των μικρότερων μελών της βασιλικής οικογένειας. Όπως είπε πίσω από τα άψογα πορτρέτα του πρίγκιπα George, της πριγκίπισσας Charlotte και του πρίγκιπα Louis κρύβεται... η υπομονή: "Το μυστικό είναι να είσαι υπομονετικός. Πρέπει γιατί θα κάνουν κάτι και πρέπει να εξασφαλίσεις ότι θα το αποτυπώσεις. Ήταν το ίδιο και με τη βασίλισσα. Ήξερες ότι θα χαμογελάσει κάποια στιγμή, αλλά έπρεπε να έχεις υπομονή”.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο βασιλικός χαιρετισμός που είχε κάνει ο πρίγκιπας George κατά τη διάρκεια της περιοδείας στον Καναδά με τους γονείς του το 2016. "Ο George ήταν πολύ μικρός και ενώ έμπαινε στο αεροπλάνο γύρισε πίσω και ξεκινά να χαιρετά. Ήταν υπέροχες φωτογραφίες αλλά προφανώς του είχε πει η μαμά του ότι έπρεπε να το κάνει”, είπε για το περιστατικό με τον τότε 3χρονο γιο της Kate Middleton.

O Edwards αποκάλυψε ότι ένα από τα παιδιά του ζευγαριού του θυμίζει πολύ τον πρίγκιπα William ως παιδί: "Ο George είναι σαν τον William γιατί κι εκείνος ήταν πολύ ντροπαλός. Ο Louis είναι σαν τον Harry. Δεν ξέρω αν τον είδατε στο Ιωβηλαίο, αλλά ήταν ο σταρ των εκδηλώσεων”.