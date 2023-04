"Ο πρίγκιπας William είναι οξύθυμος και δύσκολος στη συνεργασία"

Στο βιβλίο του πρίγκιπα Harry είχε αναφερθεί πως ο αδερφός του, πρίγκιπας William, ήταν έξαλλος με τον ίδιο στο σημείο που του είχε επιτεθεί. Μία ακόμη μαρτυρία επιβεβαιώνει πως ο πρίγκιπας της Ουαλίας είναι ευέξαπτος και δύσκολος στη συνεργασία.

Πιο αναλυτικά, ο Robert Jobson στο νέο του βιβλίο "Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed" αποκάλυψε πως ένας εργαζόμενος από τους συμβούλους της βασιλικής οικογένειας ανέφερε πως ο πρίγκιπας William μπορεί να γίνει δύσκολος. "Είναι ένας παθιασμένος άνθρωπος και αυτό μπορεί να τον κάνει ανυπόμονο. Αυτό μπορεί να κάνει ευέξαπτο τον William όταν συνεργάζεται με τον Κάρολο. Το αφεντικό (Κάρολος) είναι επίσης οξύθυμος, όμως δεν το συνεχίζει. Μπορεί να θυμώσει και να φουντώσει και μετά σε μία στιγμή θα ξεχαστεί. Με τον William, σπάνια ξεχνιέται", ανέφερε ο Jobson.

Η αλήθεια είναι πως έχουμε παρακολουθήσει την οξυθυμία του Καρόλου, όπως συνέβη πρόσφατα σε ένα βίντεο με το στιλό που είχε διαρροή. Ωστόσο, δεν συγκρίνεται με τις αντιδράσεις των γιων του, που του θυμίζουν εξαιρετικά τη δυσαρέσκεια της Diana. "Ήξερε πως είναι και οι δύο ισχυρογνώμονες, πεισματάρηδες. Μία διαμάχη θα μπορούσε δύσκολα να αντιμετωπιστεί και θα μπορούσε να έχει καταστροφικό αντίκτυπο στην ίδια τη μοναρχία", ανέφερε ο συγγραφέας στο βιβλίο του, "William at 40: The Making of a Modern Monarch”.

Όπως προαναφέρθηκε, ο πρίγκιπας Harry είχε αναφέρει στο βιβλίο του τον τσακωμό που είχε με τον αδερφό του ύστερα από την κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου τον Απρίλιο του 2021. Μάλιστα, ο δούκας του Sussex είχε αποκαλύψει πως ο βασιλιάς Κάρολος εκλιπαρούσε τους γιους του "να μην κάνουν τα τελευταία του χρόνια μια δυστυχία".