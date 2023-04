Paulina Porizkova | Είναι ερωτευμένη ξανά και το γιορτάζει με ένα τρυφερό φιλί στον σύντροφό της

Πιο έτοιμη και αποφασισμένη από ποτέ για το νέο βήμα στην προσωπική της ζωή φαίνεται ότι είναι η Paulina Porizkova, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που θέλουν το πρώην top model να έχει "ανοίξει” ένα νέο κεφάλαιο στην ερωτική και συντροφική της ζωή.

Μετά τη σύντομη ανακοίνωση της ότι έχει προχωρήσει στην προσωπική της ζωή στο "The HollywoodLife Podcast” τον περασμένο μήνα, η 58χρονη Porizkova δημοσίευσε την Τετάρτη στο Instagram μια φωτογραφία ενός άνδρα και μιας γυναίκας που μοιράζονται ένα φιλί.

"Love Is In The Air", έγραψε στη λεζάντα της τρυφερής φωτογραφίας η Paulina Porizkova στη προσθέτοντας τα hashtags "#betweenjloandbettywhite #startingover#loveisintheair #springhassprung", υποδηλώνοντας ότι η φετινή άνοιξη της έχει ήδη μείνει αξέχαστη κάνοντας επανεκκίνηση στην προσωπική της ζωή.

Ενώ η γεννημένη στην Τσεχία Paulina Porizkova συνεχίζει να κρατά μυστική την ταυτότητα του νέου της συντρόφου, αρκετοί από τους εκατομμύρια followers της στο Instagram έσπευσαν να στείλουν τις θερμότερες ευχές τους δημόσια και να γίνουν μέλη της χαράς και της ευτυχίας που νιώθει το 58χρονο πρώην μοντέλο και νυν ηθοποιό.

"Συγχαρητήρια σε σένα, Paulina, και στον τυχερό σύντροφο σου. Συλλυπητήρια σε 3,7 δισεκατομμύρια άλλους άντρες", έγραψε ένας διαδικτυακός της ακόλουθος ενώ ένας άλλος δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την Paulina και το νέο της ειδύλλιο, γράφοντας: "Μου δίνεις συνεχώς ελπίδα και με βοηθάς να βλέπω τη ζωή μέσα από μια νέα προοπτική. Τόση ευγνωμοσύνη για σένα και την προθυμία σου να μοιραστείς και να μας αφήσεις να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι."

Η τελευταία σχέση του του top model των 80s και 90s ήταν εκείνη με τον σεναριογράφο Aaron Sorkin μετά τον θάνατο του εκλιπόντος συζύγου της, Ric Ocasek. Η Porizkova και ο Ocasek χώρισαν μετά από 28 χρόνια γάμου, με τον τελευταίο να φεύγει από τη ζωή το 2019 μετά από χρόνια προβλήματα πίεσης και καρδιάς.