Peter Phillips | Ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ εμφανίστηκε στην τελετή στέψης με τη νέα του σύντροφο

Ο Peter Phillips βίωσε ένα από τα πιο χαρούμενα Σαββατοκύριακα της ζωής του. Και αυτό, διότι ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ βρέθηκε στη μεγαλειώδη τελετή που ετοίμασε το Παλάτι για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου και την απήλαυσε.

Ο γιος της πριγκίπισσας Άννας παρακολούθησε την Κυριακή τη συναυλία στο κάστρο του Windsor με τη Lindsay Wallace, τη φίλη του εδώ και περίπου δύο χρόνια. Το ζευγάρι κάθισε στη δεύτερη σειρά του βασιλικού θεωρείου μαζί με τις κόρες του Peter, Savannah, και Isla, τις οποίες έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του Autumn Kelly.

Getty Images

Ο Peter, η Lindsay, η Savannah και η Isla έδειχναν να είναι ευδιάθετοι κατά τη διάρκεια της επικής μουσικής βραδιάς, όπου ο Lionel Richie, η Katy Perry, οι Take That και άλλοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό πάνω στη σκηνή προς τιμήν της τελετής στέψης του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Camilla την προηγούμενη ημέρα. Ο 45χρονος Peter ήρθε στη στέψη χωρίς τη Lindsay και ο λόγος δεν ήταν άλλος από το ότι η πρόσκληση για την τελετή στέψης ήταν αυστηρά προσωπική. Εκεί, κάθισε ανάμεσα στην πριγκίπισσα Michael of Kent και την αδελφή του Zara Tindall, μεταξύ άλλων ξαδέρφων.

Getty Images

Η σύντροφος του Peter Phillips εμφανίστηκε με ένα παραμυθένιο ροζ φόρεμα στη συναυλία της στέψης την Κυριακή και η σχεδιάστρια Claire Mischevani δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από τα παρασκήνια του συναρπαστικού γεγονότος στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Peter Phillips και Lindsay Wallace γνωρίστημαν μετά το διζύγιο του πρώτου με τη σύζυγό του Autumn το 2021 ύστερα από 13 χρόνια γάμου. Το πρώην ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Φεβρουάριο του 2020 και τον οριστικοποίησε τον Ιούνιο του 2021.