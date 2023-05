Βασιλιάς Κάρολος - Καμίλα | Η γλυκιά έκπληξη που δεν περίμεναν στο ταξίδι τους στη Βόρεια Ιρλανδία

Η τελευταία επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της Καμίλα "έκρυβε” μία αρκετά γλυκιά έκπληξη.

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο βασιλιάς και η βασίλισσα πραγματοποίησαν μία έξοδο στο Belfast για την ιστορική πρώτη τους επίσκεψη στη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη στέψη τους στις 6 Μαΐου. Στο πρώτο του επίσημο ταξίδι εκτός Αγγλίας μετά την τελετή στέψης, το βασιλικό ζεύγος ήταν όλο χαμόγελα όταν έφτασε στο Hazelbank Park στο Newtownabbey για να εγκαινιάσει τον νέο Κήπο της Στέψης. Ο συγκεκριμένος κήπος δημιουργήθηκε για να γιορτάσει τη στέψη τους και να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας πράσινης πρωτοβουλίας για την κοινότητα.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα είχαν την τιμή να ανοίξουν τις πύλες και να συναντήσουν τους σχεδιαστές πίσω από τον νέο χώρο, που διαμορφώθηκε με τις ίδιες σύγχρονες αρχές αειφορίας που εφαρμόζουν ο βασιλιάς και η βασίλισσα.

Getty Images

"Ήταν υπέροχοι. Πέρασα λίγο χρόνο μαζί τους, πήγαμε στον κήπο που το νερό χορεύει και με ρωτούσαν από πού προέρχονται τα φυτά, την ιδέα πίσω από το σχεδιασμό, και δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ευγενικοί", δήλωσε ο σχεδιαστής κήπων Diarmuid Gavin στην Independent για το χρόνο που πέρασε με τον Κάρολο και την Καμίλα, οι οποίοι είναι γνωστό ότι μοιράζονται την αγάπη τους για την κηπουρική και την ζωή στην εξοχή.

Στη συνέχεια, συναντήθηκαν με μαθητές που συμμετείχαν σε προγράμματα με θέμα τη στέψη, με εθελοντές της κοινότητας που βοήθησαν κατά τη διάρκεια του The Big Help Out, καθώς και με αποδέκτες του Queen's Award for Voluntary Service, του King's Award for Enterprise και του Duke of Edinburgh Bursary.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα δεν μπόρεσαν να μην γελάσουν κατά τη διάρκεια του τελευταίου τους καθήκοντος - κόβοντας μια τούρτα σε σχήμα στέμματος! Το εντυπωσιακό γλυκό έμοιαζε με το ιστορικό στέμμα του Αγίου Εδουάρδου, με το οποίο ο Αρχιεπίσκοπος του Canterbury έστεψε τον Κάρολο στις 6 Μαΐου. Μία γλυκιά έκπληξη στο τέλος ενός απολαυστικού ταξιδιού για τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα.