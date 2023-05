Βασίλισσα Ελισάβετ | Η τελευταία της επιθυμία που κάνει τον Κάρολο να φοβάται

Μπορεί η βασίλισσα Ελισάβετ να έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο, όμως, ένα γράμμα που είχε αφήσει στην έμπιστη φίλη της και προσωπική της μοδίστρα, Angela Kelly, είναι ικανό να φέρει τα πάνω – κάτω στο Παλάτι και τις σχέσεις μεταξύ των μελών της βασιλικής οικογένειας.

Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ της Daily Express, το γράμμα αυτό γνωστοποίησε η ίδια η Angela Kelly, το οποίο θυμίζει περισσότερο γραπτή συμφωνία παρά ένα απλό γράμμα αποχαιρετισμού. Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η αείμνηστη βασίλισσα είχε δώσει γραπτά στην Angela Kelly την άδεια να εκδώσει τρία βιβλία για τον βίο μαζί της. Μία δικαιοδοσία, η οποία προκαλεί αρκετό άγχος στον βασιλιά Κάρολο, καθώς αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Mrs. Kelly θα εκδώσει βιβλίο σχετικά με τη ζωή στο Παλάτι και τις σχέσεις του Καρόλου με την μητέρα του.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το τελευταίο βιβλίο της συγγραφέως, "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe", που εκδόθηκε το 2019, περιείχε πολλές προσωπικές λεπτομέρειες για τη ζωή της βασιλικής οικογένειας. Φοβισμένος για τις αποκαλύψεις που ενδέχεται να κάνει η Angela Kelly, ο βασιλιάς Κάρολος επιτάχυνε τις διαδικασίες και πρότεινε ως αντάλλαγμα της μη συγγραφής νέου βιβλίου ένα σπίτι.

Η συμφωνία αυτή, η οποία απαγορεύει στη φίλη της βασίλισσας να χρησιμοποιεί τις λέξεις "παλάτι” και "βασιλιάς”, υποτίθεται ότι θα έβαζε τέλος στις ελπίδες της να εκδώσει άλλο ένα βιβλίο. Όμως, πηγές, που επικαλείται η Mail on Sunday, υποστηρίζουν ότι η γραπτή έγκριση της Ελισάβετ θα μπορούσε να παρακάμψει τη συμφωνία που είχε υπογραφεί με τον Κάρολο και αυτό διότι πρόκειται για την τελευταία έγγραφη επιθυμία της βασίλισσας, μία επιθυμία που καμία άλλη γραπτή συμφωνία δεν μπορεί να ακυρώσει.

"Ο Κάρολος τρομοκρατήθηκε όταν δόθηκε στην Kelly αυτή η ασυνήθιστη άδεια να γράψει μια σειρά βιβλίων για τη ζωή της με τη βασίλισσα, η οποία διαφημίστηκε ως η μοναδική εικόνα της "αληθινής και διαρκούς σύνδεσης” μεταξύ των δύο γυναικών”. αναφέρει στην DailyMail ο βασιλικός ειδήμων Richard Kay.