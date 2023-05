Βασιλιάς Κάρολος | Η αλλαγή στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ που επηρεάζει και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας

Ο βασιλιάς Κάρολος προσπάθησε να δείξει μέσω της τελετής στέψης του πως έχει νέες βλέψεις για τον ρόλο της μοναρχίας στη σύγχρονη εποχή, επιλέγοντας να μειώσει κατά πολύ τον αριθμό των καλεσμένων και να ρίξει τον προβολέα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Πρόσφατα, έγινε γνωστό πως ο νέος μονάρχης πήρε την απόφαση να κάνει μία αλλαγή που θα επηρεάσει και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Hello!, ο βασιλιάς Κάρολος σκεπτόμενος την κρίση που βιώνει αυτή την περίοδο η χώρα, αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια αλλαγή στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ, ο Κάρολος διέταξε να μειώσουν τη θερμοκρασία της πισίνας που βρίσκεται στο ιστορικό κτίριο. Όπως υπογράμμισαν οι Sunday Times, το προσωπικό του βασιλιά αποκάλυψε πως ο θερμοστάτης έχει χαμηλώσει, όπως και η θερμοκρασία του νερού.

Αυτό επηρεάζει λοιπόν και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας, που χρησιμοποιούν την ιδιωτική πισίνα του Παλατιού, αλλά και το προσωπικό που δουλεύει εκεί και έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση αυτής. Άλλωστε, γνωρίζουμε πως ο πρίγκιπας George από τη βρεφική ηλικία έκανε μαθήματα κολύμβησης στην ιδιωτική πισίνα, ενώ και ο πρίγκιπας Φίλιππος κολύμπαγε συχνά μέχρι που "πήρε σύνταξη" από τα βασιλικά του καθήκοντα.

Όπως είχε αποκαλύψει ο βασιλικός βιογράφος, Brian Hoey, είχε δηλώσει πως στο παρελθόν τα μέλη του προσωπικού του Sports Club μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την πισίνα οποιαδήποτε στιγμή, από τη στιγμή που κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν θα ήθελε να κάνει χρήση αυτής. "Ο κανόνας είναι πως αν ένα άτομο του προσωπικού κολυμπάει και ένα από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας εμφανιστεί, τότε πρέπει να βγει, εκτός αν τον προσκαλέσουν να μείνει, που συμβαίνει συχνά", είχε αναφέρει στο βιβλίο του, "Not In Front of the Corgis: Secrets Of Life Behind The Royal Curtains".

Ο Κάρολος, ωστόσο, δεν έχει σταματήσει εκεί, αφού πρόσφατα εγκατέστησε στην οροφή των βασιλικών κατοικιών του ηλιακά πάνελ, ώστε τα κτίρια να μην επιβαρύνουν περισσότερο με τις ανάγκες τους, παρά να χρησιμοποιούν τη θερμότητα από το ηλιακό φως.