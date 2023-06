Η Kim Cattrall αποκάλυψε όσα είναι διατεθειμένη να κάνει για τη νεότητα

Ύστερα από την ξαφνική είδηση πως η Kim Cattrall θα κάνει μία εμφάνιση στον δεύτερο κύκλο της σειράς "And Just Like That" - αν και δεν είδαμε καμία σκηνή στο νέο trailer που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες - η διάσημη ηθοποιός έδωσε μία συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε στο ζήτημα της νεότητας. Ειδικότερα, η σταρ αποδείχθηκε απόλυτα ανοιχτή σε ό,τι αφορά εκείνα που είναι διατεθειμένη να κάνει για να διατηρήσει τη νεανική της όψη, παρόλο που πριν από λίγα χρόνια είχε εκμυστηρευτεί στην Daily Mail πως επιθυμούσε να αποδεχθεί και να "αγκαλιάσει" το γεγονός ότι μεγαλώνει.

Στη νέα της συνέντευξη στους Sunday Times, η Cattrall δήλωσε πως είναι υπέρ σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της γήρανσης με κάθε τρόπο που μπορεί. Μάλιστα, από τη στιγμή που η ίδια έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει, κάνει ό,τι μπορεί. "Δεν έχει να κάνει με τη ματαιοδοξία. Παίζω έναν συγκεκριμένο τύπο γυναίκας που μοιάζει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Και επαγγελματικά φροντίζω τον εαυτό μου", δήλωσε η σταρ, εξηγώντας πως θέλει να μοιάζει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της.

Για την ίδια έχει να κάνει με το να βρεις τον σωστό χειρουργό, καθώς όλες θέλουμε να μοιάζουμε ο εαυτός μας, τόνισε η ηθοποιός, υπογραμμίζοντας πως δεν είναι κατά του botox και των fillers. Είναι γνωστός, άλλωστε, ο ηλικιακός ρατσισμός του Hollywood, που δεν προωθεί ταινίες και χαρακτήρες που αφορούν γυναίκες διαφορετικών ηλικιών. "Στα 50 μου, ένιωθα τα πράγματα να χάνονται. Ήταν μία σταδιακή αλλαγή, όμως τα σενάρια κόβονταν στα δύο. Στο Hollywood είτε είσαι πρωτοεμφανιζόμενη ή πρωταγωνίστρια και μετά χωρισμένη σύζυγος ή κούγκαρ. Και δεν είμαι κανένα από αυτά τα πράγματα. Έτσι ήθελα να το εξετάσω αυτό", είπε χαρακτηριστικά πριν την πρεμιέρα της σειράς της Filthy Rich.

Στην ουσία, αυτό που προσπαθεί η ίδια να διατηρήσει είναι η παρουσία της στον χώρο της υποκριτικής, με αποτέλεσμα να είναι "αναγκασμένη" να διατηρεί την εμφάνισή της. "Είναι απίθανο πράγμα να είμαι τόσο καιρό στη δουλειά. Πίστευα πως το πιο υπέροχο στη ζωή μου θα ήταν να ήμουν μία ηθοποιός που δούλευε. Και είμαι έκπληκτη που έφτασα μέχρι εδώ που είμαι", συμπλήρωσε.