And Just Like That | Το νέο επίσημο trailer της δεύτερης σεζόν

Την ημέρα που κυκλοφόρησε η είδηση πως η Kim Cattrall επιστρέφει στο σύμπαν του Sex and the City με ένα σύντομο πέρασμα στη spin- off σειρά "And Just Like That", ο επίσημος λογαριασμός της πλατφόρμας Max ανέβασε το νέο trailer της δεύτερης σεζόν του σόου. Ειδικότερα, είχαμε την ευκαιρία να δούμε περισσότερο υλικό για το τι πρόκειται να παρακολουθήσουμε στον καινούριο κύκλο που θα κάνει πρεμιέρα μέσα στο καλοκαίρι.

Όπως βλέπουμε από τις σκηνές, πρόκειται για μία νέα σελίδα στη ζωή της πρωταγωνίστριας, Carrie Bradshaw, η οποία μετά τον θάνατο του συζύγου της προσπαθεί να βρει τη φωνή της στο νέο αυτό κόσμο που συνεχώς αλλάζει. Παράλληλα, βλέπουμε την εξέλιξη στις ζωές των φίλων της, Miranda και Charlotte, αλλά και των νέων που μπήκαν στην πρώτη σεζόν, οι οποίες επίσης επαναδιαπραγματεύονται τα θέλω τους, ψάχνοντας να βρουν την ευτυχία.

Φυσικά, έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε δευτερόλεπτα από τη συνάντηση της Bradshaw με τον πρώην σύντροφό της, Aidan, ο οποίος φαίνεται πως θα φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή της. Μάλιστα, βλέπουμε πως η ίδια κάνει το πρώτο βήμα και επικοινωνεί μαζί του.

Και ενώ στις σκηνές εντοπίζουμε διάφορες ανατροπές στην υπόθεση, δυστυχώς δεν μας δίνεται η ευκαιρία να πάρουμε μία γεύση από την επιστροφή της Samantha, η οποία θα δώσει το "παρών" τουλάχιστον για αυτό τον κύκλο, κάνοντας ένα μικρό πέρασμα.

Όπως είχαν δηλώσει οι συντελεστές της νέας σειράς, ο δεύτερος κύκλος θα μοιάζει περισσότερο στο original σόου, περιλαμβάνοντας πιο διασκεδαστικές και αστείες ιστορίες. Δεδομένης της απώλειας του Mr. Big, καταλαβαίνουμε πως η πρώτη σεζόν δεν θα μπορούσε να είναι ευχάριστη, ωστόσο ύστερα από την περίοδο του πένθους, η πρωταγωνίστρια παίρνει την απόφαση να συνεχίσει δυναμικά τη ζωή της στον νέο κύκλο, κρατώντας τις ωραίες αναμνήσεις στο μυαλό της και επιθυμώντας να δημιουργήσει περισσότερες.

Η νέα σεζόν του "And Just Like That" θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα του Max στις 22 Ιουνίου.

Δείτε το νέο trailer: