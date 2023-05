Sex & The City | Η επετειακή έκθεση για τα 25 χρόνια από την πρεμιέρα της θρυλικής σειράς

Το εμβληματικό – και πάντα λαμπερό - "Sex & The City” γίνεται 25 ετών και το γιορτάζει με μία εμπειρία αντάξια των προσδοκιών και εφάμιλλη του χαρακτήρα της θρυλικής ταινίας / σειράς.

Και κάπως έτσι εντελώς ξαφνικά, το HBO Max δημιουργεί μία έκθεση, η οποία θυμίζει περισσότερο εμπειρία και ταξίδι στον κόσμο όπου η Carrie, η Samantha, η Miranda και η Charlotte είχαν τα προβλήματα τους αλλά απολάμβαναν τη ζωή τους κάθε μέρα. Η έκθεση "And Just Like That…It’s Been 25 Years, A Sex and the City Experience” επιχειρεί να προσφέρει στους φανατικούς θαυμαστές της σειράς την ευκαιρία να περιηγηθούν στο σύμπαν του "Sex & The City” για 4 μόνο ημέρες.

Με την ημερομηνία εγκαινίων να έχει οριστεί για τις 8 Ιουνίου, η επετειακή έκθεση θα περιλαμβάνει δωμάτια εμπειρίας, τα οποία θα αναπαριστούν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σκηνικά της σειράς. Highlight αποτελεί το διαμέρισμα της Carrie Bradshow, το οποίο θα περιλαμβάνει κυριολεκτικά τα πάντα. Από την χαρακτηριστική σκάλα που οδηγεί στην πόρτα του σπιτιού, τον φορητό της υπολογιστή (με τον οποίο οι τυχεροί μπορούν να βγάλουν φωτογραφία ως άλλοι αρθρογράφοι της New York Star), αλλά και μία walk – in ντουλάπα η οποία στο εσωτερικό της (θα) διαθέτει ορισμένα από τα καλύτερα outfits της Mrs. Bradshow.

Μόλις οι τυχεροί βγουν από την ντουλάπα της Carrie, μπορούν να εξερευνήσουν μία ευρεία γκάμα από τσάντες, ρούχα και τακούνια που επιμελήθηκαν οι σχεδιαστές κοστουμιών του "And Just Like That", Molly Rogers και Danny Santiago. Εντυπωσιακά αξεσουάρ ξεδιπλώνονται μπροστά στους φανατικούς της σειράς.

Μπορεί η σκηνή στην οποία ο Berger χωρίζει την Carrie αφήνοντας της ένα σημείωμα πάνω στο τραπέζι της κουζίνας να είναι μία από τις πιο συγκινητικές της σειράς, όμως, τώρα οι θαυμαστές της σειράς θα μπορούν να τοποθετήσουν τα δικά τους χαρτάκια Post-It σε έναν σύγχρονο διαδραστικό τοίχο και να αφήσουν το μήνυμα τους. Στο χώρο της έκθεσης θα υπάρχει επίσης και gift shop, με μια αποκλειστική νέα συλλογή προϊόντων SATC, καθώς και ένα Bar που θα σερβίρει το signature Cosmopolitan κοκτέιλ.

"Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τους θαυμαστές στον ζωντανό και εμβληματικό κόσμο της Carrie, της Miranda, της Charlotte και της Samantha, για να γιορτάσουμε 25 χρόνια αγάπης και φιλίας με την απόλυτη εμπειρία του "Sex and the City" στη Νέα Υόρκη και σε όλο τον κόσμο", δηλώνει η Pia Barlow, Marketing Director της Max.

Η pop – up έκθεση θα κάνει εγκαίνια στις 8 Ιουνίου με διάρκεια μέχρι τις 11 του ίδιου μήνα στο 477 Broadway στη Νέα Υόρκη. Για να μην μείνει κανείς παραπονεμένος, η HBO Max σχεδιάζει να προγραμματίσει αντίστοιχες pop-up εκδηλώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις Φιλιππίνες, το Μεξικό, τη Βραζιλία, την Κολομβία, την Αργεντινή και την Αυστραλία.