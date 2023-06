Zara Tindall | Εκμυστηρεύεται ότι η ανατροφή των παιδιών της δεν είναι εύκολη υπόθεση

Το να είσαι μητέρα τριών παιδιών δεν είναι εύκολο, ακόμα και αν είσαι μέλος της βασιλικής οικογένειας. Θέση που επιβεβαιώνει η Zara Tindall, η οποία, σε πρόσφατη συνέντευξή της εκμυστηρεύεται ότι η μέρα της είναι γεμάτη αποκλειστικά από τις αρμοδιότητες που αφορούν την ανατροφή των παιδιών της.

Η κόρη της πριγκίπισσας Άννας, η οποία είναι μητέρα της Mia, της Lena και του Lucas, πήρε μέρος στις ιππικές δοκιμασίες του Bramham, όπου δήλωσε σε συνεντευξιαζόμενο ότι τα παιδιά της και ο σύζυγός της, Mike Tindall, δεν την συνόδευσαν στην εκδήλωση.

"Μερικές φορές έρχεται η οικογένεια, αλλά εξαρτάται από το πόσο απασχολημένος είναι ο καθένας. Με τρεις μικρούς ανθρώπους, κινείσαι σαν να είσαι ζογκλέρ προκειμένου να τα προλάβει όλα", είπε, σύμφωνα με το περιοδικό Hello!

Η 42χρονη Zara πρόσθεσε ότι ο Mike "ήταν απασχολημένος κάνοντας κάτι για το ράγκμπι, ενώ παράλληλα είχε στη ". Ο Mike είναι πρώην επαγγελματίας παίκτης ράγκμπι και είναι οικοδεσπότης του podcast, "The Good, The Bad and the Rugby".

Ο Mike μίλησε πρόσφατα για το ότι χρησιμοποίησε τους εορτασμούς για τη στέψη του βασιλιά Κάρολου τον περασμένο μήνα για να έχει ένα #datenight με τη σύντροφό του Zara, την οποία παντρεύτηκε το 2011.

"Ξέρετε, μερικές φορές, όταν έχεις τρία παιδιά, δεν είναι πάντα το πιο εύκολο να βγεις έξω και να πιείτε ένα ποτό μαζί", είπε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στην εκπομπή Good Morning Britain. "Ήταν πολύ ωραίο να έχουμε λίγο χρόνο όπου μπορούσαμε απλώς να βγούμε έξω, να πιούμε ένα ποτό και να συζητήσουμε".

Παρόλο που ο Mike, η Mia, η Lena και ο Lucas δεν κατάφεραν να έρθουν στην τελευταία της εκδήλωση, η οικογένεια της Zara δεν σταματά να την στηρίζει και να χαίρεται με κάθε της βήμα.