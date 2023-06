H Sarah Ferguson για τη φιλία της με την Diana | " Προσπαθούσα να την αντιγράψω, δεν υπήρχε καμία στον κόσμο σαν κι αυτή"

Τόσο η Diana, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, όσο η Sarah Ferguson, δούκισσα του Γιορκ γνώρισαν το "σκληρό" πρόσωπο του Παλατιού. Οι γάμοι τους, με τον πρίγκιπα - διάδοχο (τότε) Κάρολο η Diana και με τον (απαξιωμένο σήμερα) πρίγκιπα Ανδρέα η Sarah, κατέληξαν άδοξα, ενώ οί ίδιες δέχτηκαν σκληρή κριτική και παρακολούθηση από τα βρετανικά μίντια. Το νήμα της ζωής της Diana κόπηκε άδικα στα 37 της χρόνια. Η Sarah Ferguson, από την άλλη, μετά από αρκετές δυσκολίες και αμφισβητήσεις κατάφερε να βρει τις ισορροπίες και τον ρόλο της ως πρώην μέλος της βασιλικής οικογένειας. Σχεδόν, να γίνει ξανά αποδεκτή από το Παλάτι. Όσο για τη σχέση της για την Diana, ήταν μια στενή σχέση φιλιάς για την οποία έχει μιλήσει αρκετές φορές, και σ' ένα από τα πιο πρόσφατα podcasts της την περιγράφει ως "ένα ξεχωριστό πλάσμα σ' όλο τον κόσμο καθώς είχε αυτή τη μοναδική ικανότητα να προσφέρει ολοκληρωτικά την καρδιά της".

Μέσα από το πρόσφατο podcast της Tea Talks with the Duchess and Sarah, η δούκισσα του Γιορκ αποκάλυψε για την Diana: "Μας άρεσε να μιλάμε διαρκώς για φιλανθρωπίες. Μας άρεσε να προσφέρουμε. Ταιριάζαμε σ' αυτό. Δεν αντιλαμβανόταν πόσο ξεχωριστή ήταν, και οι δυο μας δεν αντιλαμβανόμασταν. Οι μανάδες μας πήγαιναν μαζί σχολείο και ήταν καλές φίλες. Η Diana ήταν επίσης 4η ξαδέλφη μου. Ήταν καταπληκτικό που βρεθήκαμε μαζί (σ.σ. στη βασιλική οικογένεια)".

Η Fergie και η Diana ήταν φίλες από την παιδική τους ηλικία και παντρεύτηκαν τον Ανδρέα και τον Κάρολο αντίστοιχα με μερικά χρόνια διαφορά: η Diana παντρεύτηκε τον τότε διάδοχο - πρίγκιπα το 1981 και το ζευγάρι έγινε η αφορμή να γνωριστούν η Sarah και ο πρίγκιπας Ανδρέα που παντρεύτηκαν το 1986.

Μιλώντας για τη φιλία τους, η δούκισσα του Γιορκ θα πει: "Αγαπούσαμε η μία την άλλη μ' όλη μας την καρδιά. Και μ' έκανε να γελάω όσο κανένας άλλος που είχα συναντήσει στη ζωή μου. Η Diana ήταν ένα διαρκές γέλιο που ακουγόταν στους διαδρόμους και δεν υπήρχε κανένας άλλος σαν εκείνη στον κόσμο επειδή είχε την ικανότητα να προσφέρει ολοκληρωτικά την καρδιά της".

Η Fegie θυμάται επίσης ότι όταν πρωτομπήκε στη βασιλική οικογένεια είχε ως πρώτυπό της την Diana: "Την παρατηρούσα πως υποδεχόταν τον κόσμο και προσπαθούσα να την αντιγράψω. Προσπαθούσα να κάνω το ίδιο, καθώς ήταν υπέροχη! Έδινε κατευθείαν την καρδιά της, την ενέργειά της..."