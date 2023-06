Η Sarah Ferguson εκμυστηρεύεται λεπτομέρειες σχετικά με τη φιλία της για την πριγκίπισσα Diana

Η Sarah Ferguson αναπολεί τη σχέση της με την πριγκίπισσα Diana.

Η δούκισσα του York, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως Fergie, αναφέρθηκε στη φιλία της με την εκλιπούσα πριγκίπισσα της Ουαλίας στο τελευταίο επεισόδιο του νέου podcast της "Tea Talks with the Duchess and Sarah", που κυκλοφόρησε την Τετάρτη. Στο section "Drink or Spill", η συμπαρουσιάστρια Sarah Thomson ρώτησε τη δούκισσα αν εκείνη και η πριγκίπισσα Diana συνδέονταν με κάτι σπουδαίο, όπως το φιλανθρωπικό έργο και η Fergie επέλεξε να ξετυλίξει το κουβάρι με τις αποκαλύψεις.

"Η Diana και εγώ, σίγουρα μιλούσαμε ασταμάτητα για φιλανθρωπίες. Μας άρεσε να προσφέρουμε. Οπότε ήταν πολύ παρόμοια με μένα. Ποτέ δεν κατάλαβε πόσο λαμπερή και σπουδαία ήταν πραγματικά, και μαζί και οι δύο δεν το καταλάβαμε. Και συνήθιζα να την αγκαλιάζω, αλλά εκείνη δεν καταλάβαινε", ξεκίνησε. "Και η μητέρα της και η μητέρα μου πήγαιναν μαζί στο σχολείο και ήταν οι καλύτερες φίλες. Και η Diana ήταν η τέταρτη ξαδέρφη μου. Ξέρετε, είναι απλά εξαιρετικό που μας έφεραν κοντά".

Η Fergie και η πριγκίπισσα Diana ήταν παιδικές φίλες, μία φιλία που άντεξε και μετά την ανάπτυξη σχέσεων με το Παλάτι. Η Diana παντρεύτηκε τον τότε πρίγκιπα Κάρολο το 1981 και έκανε τη γνωριμία μεταξύ της Fergie και του πρίγκιπα Andrew, οι οποίοι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 1986. Και οι δύο γάμοι θα κατέληγαν σε διαζύγιο με την Diana να βιώνει τραγικό θάνατο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997.

Αναπολώντας τη φιλία τους, η Δούκισσα συνέχισε: "Και αγαπιόμασταν με όλη μας την καρδιά και με έκανε να γελάω περισσότερο από κάθε άλλο άτομο που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Η Diana ήταν απλά ένα τρελό γέλιο στους διαδρόμους και δεν υπήρχε κανείς σαν κι αυτήν στον κόσμο, γιατί είχε αυτή την ικανότητα να δίνει όλη της την καρδιά, γιατί δεν έδινε όλη της την καρδιά στον εαυτό της. Έχει γραφτεί γι' αυτό πολλές φορές. Και αποφάσισα στα 63 μου, να αρχίσω ίσως να καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό".