Πρίγκιπας William | Στο πλευρό του βασιλιά Καρόλου και της Καμίλα

Στο πλευρό του βασιλιά Καρόλου και της Καμίλα στέκεται για ακόμη φορά ο πρίγκιπας William. Αυτή τη φορά, συμμετέχει σε μια ετήσια βασιλική παράδοση για πρώτη φορά ως διάδοχος του θρόνου.

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Kate Middleton, και εντυπωσιακός με ένα καπέλο γεμάτο με λευκά φτερά στρουθοκαμήλου και μαύρου ερωδιού, καθώς και μια σκούρα μπλε βελούδινη ρόμπα, ο πρίγκιπας της Ουαλίας -που γιορτάζει τα 41α γενέθλιά του την Τετάρτη- παρέλασε στην ετήσια πομπή του Order of the Garter στο Κάστρο του Windsor τη Δευτέρα.

Το Order of the Garter λαμβάνει χώρα κάθε Ιούνιο με μια μεγάλη πομπή των ιπποτών στο Κάστρο του Windsor, συνοδευόμενη από μια μπάντα εμβατηρίων και αξιωματικούς του Τάγματος. Η ημέρα αρχίζει με την επίσημη τοποθέτηση από τον μονάρχη όλων των νέων συμμάχων με τα διακριτικά του Τάγματος στην Αίθουσα του Θρόνου του Κάστρου του Ουίνδσορ - φέτος, τα νέα μέλη είναι η βαρόνη Ashton of Upholland GCMG και ο λόρδος Patten of Barnes CH. Τα μέλη και οι αξιωματούχοι παρευρίσκονται σε γεύμα που παραθέτει ο ηγεμόνας και στη συνέχεια μεταβαίνουν όλοι με τα πόδια στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου για μια σύντομη τελετή όπου εγκαθίστανται οι νέοι Σύμμαχοι.

Ακολουθώντας τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος ηγείτο της οικογένειας στον περίπατο για πρώτη φορά ως μονάρχης, ο William και άλλοι βασιλείς κατευθύνθηκαν στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου όσο από εκατοντάδες θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί στο γρασίδι του κάστρου τους παρακολουθούσαν.

Μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στην πομπή, για πρώτη φορά ως βασίλισσα, ήταν και η Καμίλα. Άλλοι επιφανείς ιππότες, όπως οι πρώην πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου, συγκρότησαν τους υπόλοιπους καλεσμένους.