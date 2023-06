Royal Ascot | Η συγκινητική αναφορά στη βασίλισσα Ελισάβετ την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης

Το πρώτο Royal Ascot χωρίς την βασίλισσα Ελισάβετ ξεκίνησε το μεσημέρι της 20ης Ιουνίου με την παρουσία της εμβληματικής μονάρχης να είναι αισθητή.

Μετρώντας περισσότερες από πέντε δεκαετίες εμφανίσεων στον θεσμό, η έναρξη του φετινού Royal Ascot δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει μία αναφορά στην μακροβιότερη μονάρχη της Ευρώπης, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2022. Τον χορό της έναρξης του μηνύματος ανέλαβε ο βασιλιάς Κάρολος.

Στην έναρξη του Royal Ascot, ο βασιλιάς Κάρολος υπογράμμισε την ιδιαίτερη θέση που διαδραμάτισαν οι ιπποδρομίες στη ζωή της αείμνηστης μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ. Σε κοινό μήνυμά τους, ο βασιλιάς και η βασίλισσα Καμίλα έγραψαν στο πρόγραμμα για την ετήσια ιπποδρομία Royal Ascot ότι η διοργάνωση "έπαιζε πάντα κεντρικό ρόλο στο ημερολόγιο της αείμνηστης Μεγαλειότητάς της βασίλισσας Ελισάβετ και η ονοματοδοσία του Queen Elizabeth II Jubilee Stakes θα είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος για να επισημανθεί αυτό το δια βίου ενδιαφέρον".

Η εμβληματική πενθήμερη βρετανική ιπποδρομία ξεκίνησε την Τρίτη και θα περιλαμβάνει ένα νέο αφιέρωμα στην εκλιπούσα βασίλισσα. Τον Μάιο, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι το όνομα της ιπποδρομίας Group One την τελευταία ημέρα του Ascot θα αλλάξει από The Platinum Jubilee Stakes σε The Queen Elizabeth II Jubilee Stakes - κάτι που έγινε για πρώτη φορά στη Βασιλική Συνάντηση.

Η βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία πέθανε τον Σεπτέμβριο σε ηλικία 96 ετών, παρακολουθούσε και υποστήριζε το Royal Ascot καθ' όλη τη διάρκεια της 70ετούς βασιλείας της. Πολύ περισσότερο από φανατική της διοργάνωσης, η βασίλισσα Ελισάβετ κατείχε πολλά άλογα ιπποδρομιών και τα σταύλισε στο Sandringham - παράγοντας έναν εντυπωσιακό αριθμό 24 νικητών στο Ascot. Ορισμένες φωτογραφίες των βραβευμένων αλόγων της αείμνηστης βασίλισσας θα εκτεθούν στην εκδήλωση και ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έγραψαν ότι είναι βέβαιοι ότι "αυτή η έκθεση θα προκαλέσει πολλές ευτυχισμένες αναμνήσεις".