Σύμπτωση ή όχι; | Αρκετοί ερμηνεύουν το τελευταίο βίντεο της Sarah Ferguson ως ένα μήνυμα για την περιπέτεια υγείας

Η Sarah Ferguson συνεχίζει το έργο που δίνει πάθος στη ζωή της, αφού ανακοίνωσε ότι υποβλήθηκε σε μαστεκτομή μετά τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Δύο νέα βίντεο "Storytime with Fergie and Friends" έχουν αναρτηθεί στο κανάλι της Δούκισσας της York στο YouTube, αφού ο εκπρόσωπός της επιβεβαίωσε πρώτα ότι πρόσφατα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ενώ η Δούκισσα της Υόρκης, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως Fergie, αναρρώνει στο Royal Lodge, το περιεχόμενο συνεχίζει να ανανεώνεται, καθώς συνήθως καταγράφονται πολλά βίντεο ταυτόχρονα πριν κυκλοφορήσουν ανά διαστήματα.

Η Δούκισσα άρχισε να δημοσιεύει βίντεο "Storytime with Fergie and Friends" στο YouTube και το Facebook τον Απρίλιο του 2020 κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κοροναϊού. Η Fergie δήλωσε ότι εμπνεύστηκε να καταγράψει τον εαυτό της να διαβάζει δυνατά παιδικά βιβλία κατά τη διάρκεια της αβέβαιης περιόδου στον κόσμο για "όλα τα παιδιά εκεί έξω που χρειάζονται λίγη μαγεία". Η σειρά συνεχίζεται από τότε και η Δούκισσα φαίνεται πάντα να διασκεδάζει στα πλάνα, από το να φοράει κοστούμια μέχρι να διαβάζει τα δικά της Little Red βιβλία.

Το πρώτο βίντεο που δημοσιεύτηκε μετά την ανακοίνωση των νέων για την υγεία της ήταν ίσως μια καρμική επιλογή – συνειδητή ή ασυνείδητη. Στο νέο επεισόδιο που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, η Fergie διάβασε το "Where Happiness Begins" της Eva Eland, ένα εικονογραφημένο βιβλίο για την εύρεση της ευτυχίας σε δύσκολους καιρούς.