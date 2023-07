Kate Middleton | Το όνομα της αναφέρθηκε στη βρετανική Βουλή και αυτός είναι ο λόγος

Το όνομα της Kate Middleton αναφέρθηκε στο βρετανικό Κοινοβούλιο με τις επευφημίες να ακολουθούν η μία την άλλη. Ποιος, όμως, είναι ο λόγος που το όνομα της Πριγκίπισσας της Ουαλίας ακούστηκε στο Κοινοβούλιο;

Η Kate Middleton αναγνωρίστηκε για την ευαισθητοποίηση γύρω από τη σημασία των πρώτων ετών της ζωής ενός παιδιού στην έκθεση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής των Κοινοτήτων "Υποστήριξη της παιδικής μέριμνας και των πρώτων ετών", η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα. Η πριγκίπισσα Kate εξέλαβε μία θερμή αναγνώριση και χειροκρότημα για το εκτενές έργο του Κέντρου του Βασιλικού Ιδρύματος για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία, το οποίο ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2021 και αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα στη μακροπρόθεσμη αποστολή της να βοηθήσει τα παιδιά και τους γονείς.

"Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει επιτελέσει σημαντικό έργο για να βελτιώσει τις συνθήκες της πρώιμης παιδικής ηλικίας μέσω του Royal Foundation Centre for Early Childhood. Η έκθεσή της για το 2020 "Η κατάσταση του έθνους: Understanding Public Attitudes to the Early Years' τόνισε τη σημασία της ανύψωσης της περιόδου των πρώτων ετών στη συνείδηση του κοινού", αναφέρει η Επιτροπή Παιδείας στο έγγραφο που δημοσιεύθηκε στις 18 Ιουλίου.

"Ο τομέας του ECEC είναι ανεξάρτητος, πολύπλευρος και ποικιλόμορφος και δεν επωφελείται πάντα από τις ίδιες δομικές γραμμές επικοινωνίας μέσω των τοπικών αρχών όπως ο σχολικός τομέας. Χρειάζεται περισσότερη προβολή και εμπιστοσύνη", αναφέρεται στη συνέχεια της περιγραφής.

Τα θέματα των παιδιών αποτελούν εδώ και καιρό μέρος του βασιλικού φιλανθρωπικού έργου της πριγκίπισσας Kate και τα τελευταία χρόνια έχει εστιάσει την προσοχή της στην ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής ηλικίας και στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι φροντιστές στα πρώτα χρόνια της ζωής. Για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση στο επόμενο επίπεδο, η σύζυγός του Πρίγκιπα William ξεκίνησε τον Ιανουάριο την εκστρατεία ορόσημο "Shaping Us" ως παρακλάδι του Κέντρου του Βασιλικού Ιδρύματος για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία.