And Just Like Cat | H Sarah Jessica Parker υιοθέτησε τη γάτα της Carrie Bradshaw

"Το εκτός κάμερας όνομά του είναι Lotus" έγραψε η Sarah Jessica Parker στο Instagram της για τον γάτο που πρωταγωνιστεί στη σειρά And Just Like That. Πρόκειται για τον τετράποδο φίλο της Carrie Bradshaw που τον φωνάζει -πολύ εύστοχα- Shoe.

Getty Images

Η ζωή αντιγράφει την Τέχνη

Ο γάτος ανήκει πλέον και επίσημα στην οικογένεια της Sarah Jessica Parker αφού, όπως αποκάλυψε η ίδια, τον υιοθέτησε. "Εκείνος και τα αδέρφια του πήραν βοτάνικα ονόματα όταν διασώθηκαν ως νεογέννητα από το Connecticut Humane Society" συμπλήρωσε η 58χρονη ηθοποιός.

"Υιοθετήθηκε επίσημα από την οικογένεια Parker/Broderick τον Απρίλιο του 2023. Κάνει παρέα με τους Rémy και Smila που υιοθετήθηκαν τον Μάιο του 2022. Αν σας φαίνεται γνώριμος είναι επειδή είναι" συμπλήρωσε αναφερόμενο στο κατοικίδιο της στη ζωή και τη μικρή οθόνη.

Η ζωή του Lotus πριν φτάσει στην αγκαλιά της Sarah Jessica Parker

Το καταφύγιο αποκάλυψε μερικές ακόμη λεπτομέρειες για τη ζωή του γάτου μέσα από τη σελίδα τους στο Facebook.

"Κάποια κατοικίδια πραγματικά ενθουσιάζουν τις ανάδοχες οικογένειες ενώ είναι εδώ στο Connecticut Humane Society. Ο μικρός Lotus κατάφερε να είναι στα γυρίσματα του And Just Like That με την Sarah Jessica Parker στο Μανχάταν. Είδατε το αξιαγάπητο ντεμπούτο του; Και spoiler alert, ο Lotus κέρδισε τόσο τις εντυπώσεις που αποφάσισε να μείνει στη σειρά" σημείωσαν.

Και έτσι απλά, η Carrie Bradshaw υιοθέτησε τον Shoe αφού η Che Diaz (που ενσαρκώνει η Sara Ramírez) τον έφερε στο διαμέρισμά της.

Εκτός από την εμφάνιση του Lotus στη δεύτερη σεζόν της σειράς, οι θαυμαστές βλέπουν και την επιστροφή της Kim Cattrall στο τελευταίο επεισόδιο. Άγνωστο παραμένει αν θα τους δούμε και στην επόμενη σεζόν που ανακοινώθηκε και επίσημα ότι θα υπάρξει.