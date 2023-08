Είναι επίσημο | Το And Just Like That θα έχει και 3η σεζόν

Η Carrie Bradshaw δεν θα κρεμάσει ακόμα τα Manolo Blahniks. Το And Just Like That θα έχει και επόμενο κύκλο. Η ανακοίνωση για την τρίτη σεζόν έρχεται λίγο πριν την ολοκλήρωση των γυρισμάτων για τον δεύτερο κύκλο.

Η ανακοίνωση για την 3η σεζόν του And Just Like That

"Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε ότι μετά το λανσάρισμα της δεύτερης σεζόν, το And Just Like That έχει φτάσει στο νούμερο 1 του Max Original και είναι η σειρά με τις περισσότερες προβολές" σημείωσε η Sarah Aubrey, επικεφαλής πρωτότυπου περιεχομένου του Max. "Καθώς φτάνουμε στο πολυαναμενόμενο φινάλε την Πέμπτη, σηκώνουμε τα ποτήρια μας στον Michael Patrick King και στην εκπληκτική ομάδα των σεναριογράφων, των παραγωγών, των πρωταγωνιστών και των συνεργατών που συνεχίζουν να μας γοητεύουν, 25 χρόνια αργότερα, με δυναμικές φιλίες και διαδραστικές ιστορίες. Ανυπομονούμε να δει το κοινό που θα οδηγήσει η τρίτη σεζόν της αγαπημένες μας Νεοϋορκέζες".

Οι φανατικοί θαυμαστές της σειράς περιμένουν το φινάλε όχι μόνο για να μάθουν τι θα συμβεί με την ηρωίδα της Sarah Jessica Parker, Carrie και τον Aidan που ενσαρκώνει ο John Corbett αλλά και την επιστροφή της Kim Cattrall ως Samantha.

Ποιους θα δούμε και στον επόμενο κύκλο

Παρόλο που η είσοδος της 67χρονης ηθοποιού αναμένεται με αγωνία, παραμένει βέβαια άγνωστο αν η Samantha θα συνεχίσει και στην τρίτη σεζόν. Αυτές που θα δούμε σίγουρα είναι οι άλλες τρεις πρωταγωνίστριες: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon και Kristin Davis.

Κατά πάσα πιθανότητα, αν και δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση, θα επιστρέψουν στον νέο κύκλο και οι Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker και Karen Pittman as Nya.

Στο δεύτερο κύκλο βλέπουμε και τους Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang, Alexa Swinton και φυσικά τον John Corbett.