Kim Cattrall | Γιόρτασε τα γενέθλιά της πάνω σε έναν θρόνο λίγο πριν από την επιστροφή της στο And Just Like That

Τα 67α της γενέθλια γιόρτασε η Kim Cattrall και βρήκε τον ιδανικό τρόπο για να το κάνει.

Η Kim Cattrall πόζαρε πάνω σε έναν θρόνο

Η Samantha του Sex And The City πόζαρε πάνω σε έναν θρόνο και συνόδευσε τη φωτογραφία με μία ατάκα από την βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του Ridley Scott "Ο μονομάχος". Πρόκειται για μία μέρος του ρόλου του πρωταγωνιστή της, Russell Crowe: "Φαντάσου πού θα είσαι και θα συμβεί".

Αργότερα, η Kim Cattrall ανέβασε και ένα στιγμιότυπο όπου σβήνει τα κεράκια της στο οποίο χρησιμοποίησε και το ταιριαστό τραγούδι των Beatles "Birthday".

Η επιστροφή της στον νέο κύκλο του And Just Like That

Η ηθοποιός έχει έναν ακόμη λόγο να γιορτάζει αφού σύντομα θα δούμε την επανεμφάνισή της στο πλευρό της αγαπημένης τηλεοπτικής παρέας. H Kim Cattrall, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, θα εμφανιστεί στο φινάλε του δεύτερου κύκλου του And Just Like That.

Το σενάριο θέλει τη Samantha να έχει μετακομίσει στο Λονδίνο και να μιλά στο τηλέφωνο με την Carrie Bradshaw που υποδύεται η Sarah Jessica Parker. Στην πρώτη σεζόν της σειράς είδαμε την Carrie να στέλνει μήνυμα στην αποξενωμένη φίλη της και να σχεδιάζουν να βρεθούν για να τα ξαναβρούν.

Παράλληλα, η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία About My Father με τον Robert De Niro αλλά και στη δραματική σειρά του Netflix Glamorous.