Πριγκίπισσα Ευγενία | Μοιράζεται αδημοσίευτες στιγμές από τον γάμο της και τη ζωή με τον μικρό Ernest

Η πριγκίπισσα Ευγενία μοιράστηκε ένα ξεχωριστό βίντεο από την ημέρα του γάμου της, το οποίο ανάμεσα σε άλλες μερικά αθέατα αποσπάσματα και μιας νέα φωτογραφία του μικρού της γιου Ernest, καθώς γιόρτασε την πέμπτη επέτειο του γάμου της με τον σύζυγό της Jack Brooksbank.

Η 33χρονη πριγκίπισσα δημοσίευσε το απίστευτο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιλέγοντας να το "ντύσει" με τη μελωδία της επιτυχίας You've Got the Love των Florence and the Machine. "Σήμερα πριν από 5 χρόνια", έγραψε στη λεζάντα της μαζί με ένα ζευγάρι emojis καρδιάς.

Όπως μπορείτε να δείτε στην ανάρτησή της, το πολυσυλλεκτικό βίντεο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στιγμές της Ευγενίας να προετοιμάζεται για την ημέρα του γάμου της μαζί με την αδελφή της πριγκίπισσα Βεατρίκη και τη μαμά Sarah Ferguson, ολοκληρώνοντας την αφήγηση με τη στιγμή που περπάτησε στο διάδρομο προς τον Jack και το φιλί τους στα σκαλιά του παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Windsor. Το κλιπ έκλεισε μετρώντας τα χρόνια που η Ευγενία και ο Jack είναι παντρεμένοι, πριν κλείσει με μια φωτογραφία του ζευγαριού στην παραλία μαζί με τα παιδιά τους, τον August και τον Ernest.

Η πριγκίπισσα Ευγενία παντρεύτηκε τον μακροχρόνιο φίλο της και επιχειρηματία Jack στις 12 Οκτωβρίου 2018 - μόλις πέντε μήνες μετά τον γάμο του ξαδέλφου της, πρίγκιπα Harry, με την Meghan Markle. Η φθινοπωρινή τελετή πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Ουίνδσορ, κοντά στο πατρικό της σπίτι, το Royal Lodge. Τα μεγαλύτερα παιδιά του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, ο πρίγκιπας George και η πριγκίπισσα Charlotte, ήταν μεταξύ των ακόλουθων και των παράνυμφων, ενώ η Lady Louise Windsor οδήγησε τη νυφική παρέα των μικρών στο παρεκκλήσι.