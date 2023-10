Farewell Throwback | Όταν ο Matthew Perry "συνομίλησε" με ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας

Ο ξαφνικός θάνατος του Matthew Perry σκόρπισε θλίψη σε εκατομμύρια θαυμαστές της σειράς "Friends" παγκοσμίως. Από τη στιγμή που η είδηση έγινε γνωστή, όλο και περισσότεροι δημοσιεύουν το δικό τους αγαπημένο απόσπασμα από την εμβληματική σειρά που άφησε το δικό της σημάδι στην τηλεοπτική ιστορία των 90s-00s.

Ένα από αυτά η στιγμή που ένας μέλος της βασιλικής οικογένειας έκανε τη δική του cameo εμφάνιση στον πλευρό του Joey και έστειλαν ένα μήνυμα στον Chandler Bing ή αλλιώς Matthew Perry. Το πρόσωπο της βασιλικής οικογένειας δεν ήταν άλλο από τη Sarah Ferguson και ο λόγος της εμφάνισης της έχει άμεση σχέση με την απόφαση της παραγωγής να γυρίσει μερικά επεισόδια στο Λονδίνο.

Φορώντας ένα τουριστικό αξεσουάρ, ο Joey συναντά έναν άλλο εθνικό θησαυρό: τη Δούκισσα του York. Εκείνη τη στιγμή, ο ηθοποιός βγάζει τη βιντεοκάμερά του για να καταγράψει τη στιγμή, βιντεοσκοπώντας τον εαυτό του να στέκεται δίπλα στη Fergie, η οποία λέει ότι βρίσκει το καπέλο του "κάπως τολμηρό".

Getty Images

Αυτή η cameo εμφάνιση προέκυψε εν μέρει από τις κόρες της Ferguson, την πριγκίπισσα Βεατρίκη και την πριγκίπισσα Ευγενία, οι οποίες λέγεται ότι είναι μεγάλες θαυμάστριες της εκπομπής. Στο I'll Be There for You: The One About Friends, η Kelsey Miller γράφει ότι ενώ η Royal "πείστηκε από τις κόρες της να εμφανιστεί", αυτό βοήθησε στην πραγματικότητα να ανακουφιστεί η εχθρότητα προς το πρόσωπό της στη Βρετανία. "Σε μια εποχή που το Fergie-bashing είχε γίνει εθνικό χόμπι, τα Friends ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση", είπε.

Σύμφωνα με το Comedy Central, η Fergie ήταν τόσο αγχωμένη πριν από τη σκηνή της που ο Matt LeBlanc έτρεχε τις ατάκες μαζί της και ο Matthew Perry (που δεν έπαιζε στη σκηνή) στάθηκε δίπλα της για υποστήριξη ενώ γύριζαν. Ακολουθεί το απόσπασμα σαν ένα άλλο Farewell.