Matthew Perry | Ποιο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας τον αποχαιρέτησε δημόσια

Ο Matthew Perry έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στους οικείους του αλλά και σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που τον είχαν αγαπήσει μέσα από τον ρόλο του Chandler Bing στα Friends. Αμέτρητα ήταν τα αφιερώματα που γράφτηκαν για εκείνον αλλά και οι δημόσιοι αποχαιρετισμοί από φίλους και συνεργάτες με λόγια εκτίμησης και θαυμασού. Ανάμεσα σε αυτούς που επέλεξαν να του πουν "αντίο" δημόσια ήταν και ένας μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Η Sarah Ferguson επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Matthew Perry μέσα από τα social media της με μία φωτογραφία στην οποία βλέπουμε την ίδια ανάμεσα στην τηλεοπτική παρέα της σειράς. Η δούκισσα της Υόρκης έκανε λόγο γοα ένα "φυσικό ταλέντο, κωμικό και σπουδαίο ηθοποιό" στην ανάρτησή της.

Τα λόγια της άγγιξαν πολλούς ανθρώπους που ένιωσαν ακριβώς το ίδιο με την απώλεια του ηθοποιού. "Είναι μία τραγωδία να χάνεις τη ζωή σου τόσο νωρίς, αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένε Matthew... έχεις δώσει τόσο μεγάλη χαρά και γέλιο σε τόσους πολλούς".

Οι φανατικοί θαυμαστές των Friends θα θυμούνται ότι η Sarah Ferguson είχε κάνει πέρασμα από τη σειρά στην τέταρτη σεζόν όταν η παρέα ταξίδεψε στο Λονδίνο.

Πρόκειται για το επεισόδιο με τίτλο The One with Ross's Wedding στο οποίο ο Ross Geller (David Schwimmer) είπε κατά λάθος το όνομα της Rachel Green (Jennifer Aniston) τη στιγμή που παντρευόταν την Emily (Helen Baxendale). Ανάμεσα στους καλεσμένους του γάμου ήταν ο Joey Tribbiani (Matt Le Blanc) που συνάντησε την δούκισσα κατά την περιπλάνησή του στη βρετανική πρωτεύουσα.

Φορώντας ένα oversized καπέλο Union Jack, ο Joey καταγράφει τη συνάντησή τους. Η Sarah Ferguson υποδύεται τον εαυτό της και στέλνει ένα χιουμοριστικό μήνυμα στον Chandler (Matthew Perry): "Γεια σου Chandler, ο Joey λέει ότι δεν σου αρέσει το καπέλο του αλλά θεωρώ ότι είναι τολμηρό".