50 Over 50 | Οι πιο επιδραστικές και επιτυχημένες γυναίκες σύμφωνα με το Forbes

H φετινή λίστα "50 Over 50" ίσως είναι η πιο δυνατή από τις τρεις που έχει καταρτίσει το Forbes. H σφαίρα επιρροή των γυναικών που περιλαμβάνοντας σε αυτήν εκτείνεται από τα βάθη της θάλασσας μέχρι -κυριολεκτικά- το διάστημα.

Η 63χρονη αστροναύτης Peggy Whitson έγραψε ιστορία φέτος την άνοιξη, όταν έγινε η πρώτη επικεφαλής ιδιωτικής αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η Monica Jain, 60 ετών σήμερα, ίδρυσε το Fish 2.0 Ventures το 2012 διευκολύνοντας τη διάθεση περίπου 400 εκατ. δολαρίων σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην προστασία των ωκεανών και της θαλάσσιας ζωής. Πίσω στην... ξηρά, η Caryn Seidman-Becker, η Patti LaBelle και η Valerie Griffith δημιουργούν εμπορικά σήματα (Clear Secure, Patti's Good Life και SkinnyDipped, αντίστοιχα) με εκατομμύρια καταναλωτές.

Αυτά είναι μόνο πέντε από τα 200 νέα πρόσωπα της λίστας 2023 "50 Over 50", η οποία καταρτίζεται σε συνεργασία με τη Mika Brzezinski και την πρωτοβουλία της "Know Your Value Initiative" που ξεκίνησε το 2021, αναδεικνύοντας τις γυναίκες που υλοποιούν το πιο καινοτόμο και επιδραστικό έργο τους στα 50, 60, 70 τους - ή και πιο μετά.

