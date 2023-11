Elizabeth Debicki | Στην επίσημη πρεμιέρα του "The Crown" με φόρεμα εμπνευσμένο από το θρυλικό "Revenge Dress" της πριγκίπισσας Diana

Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι η Elizabeth Debicki θα υποδυθεί την αείμνηστη και λαοφιλή πριγκίπισσα Diana, κανείς δεν θα μπορούσε να μην παρατηρήσει την ομοιότητά της με τον εμβληματικό χαρακτήρα που υποδύεται στο "The Crown". Μπορεί η πολυαναμενόμενη έκτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα την Πέμπτη, όμως, το βράδυ της Κυριακής πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες η επίσημη προβολή του πρώτου επεισοδίου.

Στην πρεμιέρα της έκτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς, η Αυστραλή ηθοποιός πραγματοποίησε μία εμφάνιση εμπνευσμένη από το επικό στιλ της πριγκίπισσας Diana. Για το κόκκινο χαλί, η 33χρονη ηθοποιός τόνισε τις άψογες αναλογίες της με ένα μαύρο μίντι φόρεμα από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024 της Bottega Veneta. Διαθέτοντας μια πολυεπίπεδη off-shoulder λεπτομέρεια στη λαιμόκοψη και ένα δομημένο μπούστο, το φόρεμα θύμιζε με ανατριχιαστική λεπτομέρεια το εμβληματικό "Revegne Dress" της πριγκίπισσας Diana. Το look της ολοκλήρωσε με ένα ημιδιαφανές καλσόν και μαύρες μυτερές γόβες Manolo Blahnik.

Getty Images

Αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά τον πολυπόθητο ρόλο από την Emma Corrin στην πέμπτη σεζόν του The Crown, η Debicki αποκάλυψε ότι τα looks της αείμνηστης πριγκίπισσας αποτέλεσαν από την αρχή ένα σημαντικό σημείο ενδιαφέροντος. Σε συνέντευξή της στο Entertainment Weekly, η ηθοποιός αστειεύτηκε ότι τα συγχαρητήρια μηνύματα που έλαβε όταν πήρε τον ρόλο ήταν συντριπτικά φορτωμένα με ερωτήσεις σχετικά με το αν θα κατάφερνε να φέρει το θρυλικό Revenge Look στο σήμερα.

Getty Images

Για τους λιγότερο εξοικειωμένους με τη σημασία του Revenge Dress στη βασιλική ιστορία (και τη μόδα), το βελούδινο off-shoulder φόρεμα της σχεδιάστριας Christina Stambolian έκανε το ντεμπούτο του σε μια εκδήλωση το 1995. Παίρνει το όνομά του από το περιεχόμενό και τη συγκυρία του, καθώς η προσφάτως - τότε - ελεύθερη πριγκίπισσα βγήκε με το τολμηρό σύνολο αμέσως μετά την αποκάλυψη ότι ο τότε σύζυγός της, πρίγκιπας Κάρολος, από τον οποίο είχε χωρίσει, είχε σχέση με την παλιά του ερωμένη, Camilla Parker Bowles. Έτσι, γεννήθηκε το θεαματικό στυλ της εποχής του διαζυγίου.