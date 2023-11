7 φορές που συμπαθήσαμε λίγο παραπάνω τον Mark Ruffalo

O Mark Ruffalo έχει μια εμφάνιση που μένει. Λίγο οι μπούκλες του, λίγο το χαμόγελο και φυσικά η τραχιά φωνή του, τον κάνουν ξεχωριστό. Εννοείται και το ταλέντο του. Ο Ruffalo πάλευε με μη διαγνωσμένη δυσλεξία και ΔΕΠΥ από νεαρή ηλικία. Έκανε το πρώτο του ντεμπούτο στην ταινία του Lonergan, This Is Our Youth, η οποία, στη συνέχεια, τον βοήθησε να πάρει αρκετούς κινηματογραφικούς ρόλους και διαμόρφωσε την καριέρα του. Μέχρι φυσικά να γίνει ο γνωστός σε όλους μας Hulk και να κερδίσει ακόμη περισσότερη αναγνωρισιμότητα παγκοσμίως.

Ταπεινός και μετρημένος, ο Ruffalo είναι εξαιρετικά αφοσιωμένος στους θαυμαστές του. Στο The Graham Norton Show, κάποτε είπε αστειευόμενος: "Γνωρίζω όλους τους θαυμαστές μου με το όνομά τους. Και τους επτά". Είναι επίσης γνωστός ως ο βασιλιάς των spoilers έχοντας πολλές φορές, αποκαλύψει σημαντικές πληροφορίες. Στοργικός πατέρας και αφοσιωμένος σύζυγος, ήταν πάντα οπαδός του αθλητισμού, ενώ παραδέχεται πως δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής ως ηθοποιός στα παιδιά του. "Ο γιος μου μου είπε τις προάλλες, όταν ήταν θυμωμένος μαζί μου: "Πάντα μισούσα τον Hulk. Νομίζω ότι είναι σκατά'".

