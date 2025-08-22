Follow us

Τα 3 στιλ μπότας που θα φορέσουμε περισσότερο τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025 -26

Οι μπότες που ξεχωρίζουν ανάμεσα στα υπέροχα σχέδια των συλλογών Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025 -26.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 22-08-2025
Pietro D'Aprano/Getty Images/Ideal Image

Μήπως είναι νωρίς να μιλήσουμε για μπότες; Όχι, καθόλου. Κάθε ενημερωμένη fashionista θέλει να ξέρει τι προτείνει η μόδα για κάθε νέα σεζόν, εν προκειμένω την Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025 -26, ώστε να κάνει τον προγραμματισμό της σε αγορές και να δοκιμάσει τι της ταιριάζει περισσότερο. Ξέρουμε, λοιπόν ήδη μιλώντας για τις φετινές τάσεις στα παπούτσια, ότι ένα στιλ μπότας που είναι δημοφιλές φέτος είναι οι slouchy boots, ή για να το πούμε πιο απλά, οι μπότες που ζαρώνουν

Τα 3 στιλ μπότας που θα φορέσουμε περισσότερο τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025 -26

Αυτό το στιλ μπότας δεν είναι καινούργιο στις προτάσεις της μόδας, έχει γίνει τάση και παλαιότερα. Ωστόσο, η αναβίωση του boho στιλ το επαναφέρει στο προσκήνιο μιας και αυτή η "χαλαρή" φόρμα της μπότας ταιριάζει με τη συγκεκριμένη αισθητική. Slouchy μπότες προτείνουν η Sportmax, o Balmain και ο Louis Vuitton, μεταξύ άλλων, με τις προτάσεις να μην μένουν σ' ένα μήκος αλλά να τα αξιοποιούν όλα (ankle-length, knee-high και over-the-knee). Και μιας και ο λόγος για μήκη, να πούμε ότι φέτος είναι πολύ δημοφιλείς πρόταση οι μπότες ως το γόνατο.

Οι μπότες ιππασίας ανήκουν σ' αυτή την κατηγορία, ωστόσο τα brands και οι σχεδιαστές ξεφεύγουν από αυτό το διαχρονικό στιλ και δημιουργούν πιο μοντέρνες εκδοχές, με pointy μύτη, όπως αυτές που είδαμε στις συλλογές της Hermès και της Prada, ενώ η Chanel δημιούργησε την coquette εκδοχή της μπότας ως το γόνατο με την προσθήκη φιόγκου. 

Το τρίτο στιλ μπότας που ξεχωρίσαμε για τη σεζόν Φ/Χ 2025-26 είναι αυτό που αξιοποιεί το εξωτικό snakeskin δέρμα. Το δέρμα φιδιού απαντάται σε διάφορα είδη παπουτσιών φέτος, ωστόσο κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση στις μπότες όπως αυτές τις εντυπωσιακές που προτείνει ο Tod's.

1. Slouchy boots 

Sportmax FW 25-26
Courtesy of Sportmax
Sportmax

Louis Vuitton FW25-26
Courtesy of Louis Vuitton
Louis Vuitton 
Balmain FW25-25
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image
Balmain

2. Snakeskin boots 

Tod's FW25-26
Estrop/Getty Images/Ideal Image
Tod's
 
Tod's FW25-26
Estrop/Getty Images/Ideal Image
Tod's

Schiaparelli FW25-26
Courtesy of Schiaparelli
Schiaparelli 

3. Μπότες ως το γόνατο  

Hermès FW25-26
Victor Boyko/Getty Images/Ideal Image
Hermès
Prada FW25-26
Courtesy of Prada
Prada

Chanel FW25-26
Courtesy of Chanel
Chanel

Τα 3 στιλ μπότας που θα φορέσουμε περισσότερο τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025 -26
