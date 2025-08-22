Τα 3 στιλ μπότας που θα φορέσουμε περισσότερο τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025 -26

Μήπως είναι νωρίς να μιλήσουμε για μπότες; Όχι, καθόλου. Κάθε ενημερωμένη fashionista θέλει να ξέρει τι προτείνει η μόδα για κάθε νέα σεζόν, εν προκειμένω την Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025 -26, ώστε να κάνει τον προγραμματισμό της σε αγορές και να δοκιμάσει τι της ταιριάζει περισσότερο. Ξέρουμε, λοιπόν ήδη μιλώντας για τις φετινές τάσεις στα παπούτσια, ότι ένα στιλ μπότας που είναι δημοφιλές φέτος είναι οι slouchy boots, ή για να το πούμε πιο απλά, οι μπότες που ζαρώνουν.

Αυτό το στιλ μπότας δεν είναι καινούργιο στις προτάσεις της μόδας, έχει γίνει τάση και παλαιότερα. Ωστόσο, η αναβίωση του boho στιλ το επαναφέρει στο προσκήνιο μιας και αυτή η "χαλαρή" φόρμα της μπότας ταιριάζει με τη συγκεκριμένη αισθητική. Slouchy μπότες προτείνουν η Sportmax, o Balmain και ο Louis Vuitton, μεταξύ άλλων, με τις προτάσεις να μην μένουν σ' ένα μήκος αλλά να τα αξιοποιούν όλα (ankle-length, knee-high και over-the-knee). Και μιας και ο λόγος για μήκη, να πούμε ότι φέτος είναι πολύ δημοφιλείς πρόταση οι μπότες ως το γόνατο.

Οι μπότες ιππασίας ανήκουν σ' αυτή την κατηγορία, ωστόσο τα brands και οι σχεδιαστές ξεφεύγουν από αυτό το διαχρονικό στιλ και δημιουργούν πιο μοντέρνες εκδοχές, με pointy μύτη, όπως αυτές που είδαμε στις συλλογές της Hermès και της Prada, ενώ η Chanel δημιούργησε την coquette εκδοχή της μπότας ως το γόνατο με την προσθήκη φιόγκου.

Το τρίτο στιλ μπότας που ξεχωρίσαμε για τη σεζόν Φ/Χ 2025-26 είναι αυτό που αξιοποιεί το εξωτικό snakeskin δέρμα. Το δέρμα φιδιού απαντάται σε διάφορα είδη παπουτσιών φέτος, ωστόσο κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση στις μπότες όπως αυτές τις εντυπωσιακές που προτείνει ο Tod's.

1. Slouchy boots

Courtesy of Sportmax Sportmax

Courtesy of Louis Vuitton Louis Vuitton

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image Balmain

2. Snakeskin boots

Estrop/Getty Images/Ideal Image Tod's

Estrop/Getty Images/Ideal Image Tod's

Courtesy of Schiaparelli Schiaparelli

3. Μπότες ως το γόνατο

Victor Boyko/Getty Images/Ideal Image Hermès

Courtesy of Prada Prada